Omicron｜36歲機師確認中招　本港首宗流入社區個案　須加密檢測

衞生署衞生防護中心今天（18日）公布，早前確診的36歲國泰機師證實感染Omicron變種病毒，成為本港首宗流入社區的Omicron個案，該名機師逗留在社區期間，除了留在位於油麻地祥興大廈的家中，也曾到過住所附近的惠康超市、「生記粥麵」和麥花臣遊樂場流動採樣站。據了解，36歲國泰機師的10個密切接觸者中，包括一名同住家人，其餘主要是他的同事。

另外，中心亦確認另外兩名早前確診的病人涉及Omicron，令相關個案的總數累計增至14宗。



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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衞生防護中心表示，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，36歲國泰貨機機師（第12513宗個案）證實帶有Omicron變種病毒，中心已安排約10名密切接觸者，以及約10名密切接觸者的家居接觸者往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。

該名患者抵港後按相關豁免人士規定接受醫學監察，其強制檢測採取的樣本呈陽性確診，他住在油麻地祥興大廈，同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士需接受6次強制檢測，日期分別是12月18日、19日、20日、23日、28日、1月4日。該名患者在發病當天（15日）曾到過油麻地「生記粥麵」、位於仁安大廈的惠康、麥花臣遊樂場流動採樣站。

而本港兩名昨天公布的確診者（第12514宗、12515宗個案）亦證實帶有Omicron變種病毒，第12514宗個案是30歲男子，12月15日開始流鼻水，同日從加納經卡塔爾乘搭航班QR818抵港。他在6及7月曾於香港接種兩劑復必泰疫苗。第12515宗個案是一名27歲男子，12月15日從巴哈馬及美國經航班SQ00 7抵港，翌日開始咳嗽和失去嗅覺，他在5月和6月曾在香港接種兩劑科興疫苗，10月18日於香港驗出抗體。二人均在機場驗到陽性。

連同上述三宗個案，香港至今共錄得14宗涉及Omicron的個案。