強制檢測｜疑染Omicron機師多6處行蹤上榜　周三發病到廣華街惠康

國泰航空一名36歲貨機機師返港後在家檢疫期間，確診新冠肺炎並疑帶變種病毒株Omicron。食物及衞生局周五（17日）晚上公布，患者潛復期間再到過六個指明地方，全納入強制檢測公告。當中家樂坊星巴克、海港城city’super、窩打老道惠康、碧街OK便利店、油麻地晉利商業大廈萬寧都是他離港前光顧，但廣華街惠康則是他返港在家檢疫期間，本周三（15日）前往麥花臣遊樂場流動採樣站檢測同日到訪，該日樣本檢測結果顯示他確診。



由於患者本周三到麥花臣遊樂場時已病發，該採樣站已納入周四強制檢測名單，衞生防護中心周五晚表示，任何人於當日晚上7時至8時期間曾身處該採樣站，即使在本周二至四已進行檢測，均不獲接納為已遵從強制檢測公告的規定，有關人士須於周六（18日）或之前接受檢測。



（香港01製圖）

兩間惠康上榜 分別啟程前及返港後光顧

疑帶有Omicron變異株的國泰貨機機師，返回油麻地碧街祥興大廈住所兩日後，被驗出初步確診，周五列確診，個案編號12513。

患者於12月9日在香港進行的檢測結果呈陰性，並於12月11日離開香港前往美國，12月13日由美國經航班CX2071返抵香港。病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

食衞局周五晚上公布患者潛復期間到過的另外六個指明地方，列入強制檢測公告名單，包括油麻地窩打老道40號地庫及廣華街仁安大廈的惠康、家樂坊地庫星巴克咖啡、海港城港威商場3樓 city’super、油麻地碧街OK便利店、油麻地晉利商業大廈地下萬寧。

▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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公告指，曾於指定時間身處上述地方，須於2021年12月19日或之前接受檢測。受檢人士若在本月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

以12月11日劃線，當中五處是他離港前到訪，只有廣華街仁安大廈惠康是在返港後曾光顧，日期為本周三，即當時他已發病。

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同時段身處麥花臣採樣站人士一律需強檢

患者病發日曾到麥花臣遊樂場流動採樣站，昨日已被納入強制檢測名單。食衞局表示，任何人於本周三晚上7時至8時期間曾身處該採樣站，即使已於本周二至四（14日至16日）進行檢測，將不獲接納為已遵從強制檢測公告的規定。有關人士須於本月18日或之前接受檢測。

公告指，須按公告接受強制檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

強制檢測｜疑染Omicron貨機機師返港曾落街買食物 上榜處所一覽

食物及衞生局周四（16日）發出的強制檢測公告，已將12處涉及該機師行蹤的地點納入公告內，當中包括他周三發病後曾到的麥花臣遊樂場採樣站及同日光顧的油麻地東方街生記粥麵，即涉及他的強檢地點增至18個。