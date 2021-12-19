逾59萬人註冊港康碼　薛永恒稱通關日子待中央決定：好快有好消息

香港與內地通關確實日期尚待公布，創新及科技局局長薛永恒今（19日）在商台節目《政好星期天》表示，確實時間仍待中央決定，相信很快有好消息，強調會全力以赴與內地不同部門做好通關前期配套工作。薛永恒稱，截至今早8時，已有59.1萬人成功開通港康碼，他呼籲需要返回內地的市民盡早下載。



薛永恒表示，通關時間仍待中央決定，相信很快有好消息。（資料圖片 / 羅君豪攝）

內地防疫抗疫專家上月已確認本港符合基本通關條件

薛永恒表示，內地防疫抗疫專家上月已確認本港符合基本通關條件，正研究如何令通關過程有序進行，同時需要市民先行開通港康碼，通關初期亦設配額，並需要網上補填資料，經確認後可轉換成粵康碼。

至於何時才有通關日期，他指仍待中央決定，港府過去已積極與內地不同部門協調，為重開關口做好準備，相信好快有好消息。他又指，兩地部分防疫抗疫方式不同，但最終目標一致，問題只是如何對接，相信港康碼轉換成粵康碼可解決問題。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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安心出行配套會虛心聆聽意見 薛永恒：全港700多萬人智慧必定較政府高

在安心出行配套安排，薛永恒指部分人士獲豁免，進入表列處所可選擇填寫資料，也陸續為視障人士提供凸字膠套，讓其知道二維碼位置，認為全港700多萬人的智慧必定較只有數千人的政府團體更高，故會虛心聆聽市民意見。他又指，港府推動數碼共融，在疫情下更需要加把勁，期間感謝慈善團體、電訊公司主動為有需要人士提供支援，令港府工作更到位。

對於市民就上載安心出行記錄的擔憂，他稱不會將出行記錄交予內地政府，但當市民過關後，才發現數天前曾到訪地方有確診者，港府有需要通知內地政府，為有關人士安排檢測及避免前往人流多的地方，認為該類資訊互通有助及早防範。

薛永恒稱只要做好防疫 就不怕Omicron如何奇怪與頑皮

至於有首宗Omicron患者曾入社區個案，他認為只要堅持做好防疫抗疫，即使變種病毒如何奇怪、頑皮，相信市民齊心就可對抗。