專訪｜安心出行會否終加追蹤功能？薛永恒︰人民生命健康重於一切

香港健康碼於今早9時（10日）起正式開放登記，創新及科技局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪表示，將不考慮為「安心出行」加入八達通功能。他解釋，二維碼的優勢在於能影印貼在每張桌子，相反八達通需要硬件裝置拍卡。他亦認為，香港已發展出獨有記錄行蹤的方式，強調不必另起爐灶，「安心出行未必係最理想，但當原來已經習慣咗，就變成香港最理想嗰套。」

薛亦解釋上周拒絕承諾實施「安心出行」實名制，指「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想，今日無法想像到未來後發生的事情，因此不會作出承諾，影響防疫專家將來的決定。



上周薛永恒於記招多次被問到會否實施「安心出行」實名制，當時他拒絕承諾，指所有技術安排以配合防疫需要為本。問到為何當時拒絕承諾，他坦言「根本冇條件做呢個承諾」，指變種病毒漸趨嚴重，今日無法想像到未來會發生的事情，故不會作出承諾影響防疫專家將來的決定。「作為科技提供者，我唔會咁傻綑綁住社會。」

負責任社會的核心思想

那麼若疫情再次轉趨嚴重，會否以防疫抗疫對社會較重要，而將追蹤功能加入安心出行內，薛永恒未有正面回應，惟他再次重申：「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想。但他認為，不同方式亦可保障市民的健康，視乎社會的土壤，達到共識後推出相關措施。例如香港社會普遍接受戴口罩，但強制戴口罩在歐美國家則遭到強烈的反對，因此需保留空間給香港大眾討論，不作出承諾。

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暫停研發藍牙自動掃瞄功能

至於安心出行遲遲未有加入藍牙自動掃瞄功能，是否也與「社會土壤」有關，薛永恒透露計劃需要暫停的原因，是因為香港地少人多，店舖密度高。他解釋，早前曾委托大學學者幫忙試驗，發現準繩度不足，或會自動掃瞄成另一間店舖，因此強調不須急於一時，以免出現錯誤。「一唔準唔可靠就好大件事。」

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不考慮八達通拍卡記錄行蹤

至於亦有意見建議「安心出行」加入八達通功能，拍卡記錄行蹤。薛永恒曾指出開放太多方式，將引起混亂。他於訪問時進一步解釋，二維碼的優勢在於能影印貼在每張桌子，八達通則需要硬件裝置拍卡。

薛永恒亦稱，雖然接獲不少意見，但「安心出行」剛推出時，其他國家地區仍未推出相似的措施。現時香港已發展出獨有的記錄行蹤方式，「安心出行」已有逾700萬下載量，市民亦適應使用，質疑另起爐灶的必須性。「安心出行未必係最理想，但當原來已經習慣咗，熟應咗，就變成香港最理想嗰套。」

薛永恒亦指，重視視障人士使用「安心出行」的情況，因此推出凸字膠套，希望讓他們得知「安心出行」二維碼的位置。他亦期望，除了政府的措施支援外，不同處所的管理人或顧客亦可互助共融，幫助視障市民掃「安心出行」。

立法會選舉將至，薛永恒亦趁機提醒《香港01》的讀者指，雖然疫情開關的消息重要，但希望大家善用手上的一票，於本月19日選賢任能，投出有能力的人士加入議會，對香港日後發展相當重要。

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