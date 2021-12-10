通關專訪｜薛永恒：小童須否用港康碼仍與內地商討　豁免帶來壓力

中港兩地通關在即，而健康碼亦將於今早（10日）早上9時開始將開放予市民登記。創科局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪時，預料登記初期將出現「排隊塞車」的情況，強調登記的時間與通關配額並無關係，呼籲市民「茶餘飯後先登記」。他亦透露，待登記高峰期過後，才安排外展隊協助市民登記港康碼，無謂讓長者在攤位等候。

昨日正式實施堂食掃「安心出行」，薛表示雖然長者獲豁免掃碼，但他呼籲計劃往返內地的長者，須盡早熟習智能手機，否則將「寸步難行」。至於小童方面，他透露港府仍與內地當局商討，獲豁免的年齡界線難以拿捏，並呼籲家長可提供手機給小童使用。



薛永恒呼籲，計劃往返內地的長者，須盡早熟習智能手機。（羅君豪攝）

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薛永恒︰不熟習使用手機於內地將「寸步難行」

政府宣布由昨日起，市民到任何食肆堂食，須使用安心出行，僅得3類人士可獲豁免，包括長者及未滿16歲人士、殘疾人士、無家者。不過港康碼與安心出行不同，需要經由手機將港康碼與粵康碼對接，因此上述獲豁免的市民，亦無可避免須使用手機前往內地。

薛永恒強調，安心出行的豁免措施，以「以人為本」作為考慮。但因中港兩地情況不同，他呼籲計劃往返內地的長者，須盡早熟習智能手機。他解釋，在內地生活亦須用當地的健康碼，若不熟習使用手機將「寸步難行」，「入內地一定要精靈地去用智能手機，先可以正常生活。」

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薛永恒亦呼籲，獲豁免的市民也盡量使用「安心出行」。他解釋，若某處所有確診者到訪，安心出行的優勢，在於能即時通知曾到訪的市民有感染風險。而填寫表格的市民，須等待工作人員取得當日的表格，並逐一檢查及致電聯絡。「如果大家覺得有感染風險，點會唔想早啲知呢？就算如果有豁免安排，如果能夠用安心出行，請用安心出行。」

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小童若獲豁免港康碼 界線難定

雖然通關在即，不過部分小童沒有智能手機，因此不會獨立有安心出行的出行紀錄，沒法申請健康碼，因此小童是否能夠獲豁免呢？薛永恒指，現時正與內地當局討論相關問題。不過小童亦帶有感染風險，若獲豁免申請健康碼，將增加兩地聯防聯控的壓力。他亦再次呼籲，家長可提供手機給小童掃碼。

外界有意見指，幼童或跟從家長外出，進出的場所一致，可考慮豁免。但薛永恒認為，新一代港童「精靈」，不需家長陪同亦能外出，因此豁免的年齡界線，需由相關部門考慮，並取得最佳的平衡點與內地商討。「有啲朋友提我，冇理由一兩歲都會用手機，條線劃喺邊呢？呢個就唔係科技問題，係其他考量問題。我覺得大家一齊去傾，到一齊實踐嘅時候，可唔可以微調？」

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通關初期先嚴格後逐漸放寬

薛永恒續指，通關初期制定較嚴格的安排，再視乎情況逐漸放寬，認為該安排較為理想。他亦指，雖然盡力將安排做到「滴水不漏」，但隨著發展或會衍生新的問題，因此接下來應保持最佳的心態，不斷改善即將遇到的問題。

澳門行政長官賀一誠上月曾表示，須觀望內地政策，若香港與內地通關，預計澳門將跟隨內地公布相關措施。薛永恒指，香港採用「先難後易」的方式，認為澳門的情況相較廣東省簡單，「香港人流相對頻繁，如果都處理得好，咁佢更加得。本來先易後難，但我哋先難後易，因為呢個難最能夠為香港市民服務得好。」

登記時間與通關配額無關係︰大家茶餘飯後先下載

薛永恒表示，明白到港人喜愛「新生事物」，已做足一切準備，包括擴大容量，並設有排隊系統，迎接大量市民登記申請港康碼。因此他再三強調，登記時間與通關配額並無關係，呼籲市民「大家茶餘飯後，有時間先去下載啦。」

早前政府宣布，將安排外展隊走進社區，協助不諳手機的市民辦理港康碼。但薛永恒透露，短期內不會安排外展隊，打算待登記高峰期過後，才安排人員協助市民。他解釋，登記初期或出現「排隊塞車」，無謂讓長者在攤位等候，「等第一浸高峰過咗，等唔使排隊塞車，先做外展幫老人家下載會方便啲。」