新冠肺炎．12.18｜首宗Omicron患者曾入社區　國泰機師證染病毒

衞生防護中心今日(18日)公佈新增3宗Omicron個案，包括本周一抵港36歲國泰航空貨機機師(個案12513)，他返港後進入社區，返回油麻地住所，並曾到訪區內的食肆、商店及進行病毒檢測。另外兩名Omicron患者在機場檢測呈陽性已入院，未有進入社區。本港已累積14宗Omicron個案。

衞生防護中心已安排該名國泰機師約10名密切接觸者，和約10名密切接觸者的家居接觸者往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。

本港今日新增5宗輸入個案，初步確診則少於10宗。



▼涉國泰機師強制檢測公告▼



【21:30】政府將於12月21日凌晨零時起指明埃及、摩洛哥、新西蘭和卡塔爾為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

通關｜等恩恤見婆婆最後一面等到已出殯 孫女盼盡快可北上拜祭

【10:00】新冠肺炎疫情持續近兩年，深圳河南北兩岸仍難以再跨越，不少家庭因檢疫安排無法相見，9年前隨父母由汕尾來港的陳女士，等通關見婆婆等到已陰陽相隔。自小由婆婆帶大的她，回憶起婆婆臨終前說「你返嚟睇我啦」，她已不禁哽咽，亦深感內疚，責怪自己為何無法達成婆婆遺願，好好說一聲再見。

婆婆苦苦支撐逾兩個月仍無法與在港的兒孫碰頭，最終上周病逝，「見唔到最後一面，都想送到最後一程。」惟通關日子、恩恤安排仍未有定案，婆婆日前更已出殯。陳女士說：「有啲過分，（等婆婆）死咗都仲要去爭取！」她批評政府僅考慮到商務人士的需要，漠視百姓苦況，促請政府增加名額，放寬恩恤安排，「仍然希望可以盡快返去拜一拜」，正式與婆婆道別。

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 兩長者接種三劑疫苗仍染疫 惟無病徵

【17:23】本港今天（18日）新增5宗確診個案，初步確診則少於10宗。全部患者都已完成疫苗接種，但均感染到變種病毒，惟五人都無病徵。其中一名確診的83歲老翁曾接種三劑復必泰疫苗，但仍感染L452R變種病毒；另一名77歲老婦亦曾接種三劑復必泰疫苗，仍感染N501Y變種病毒。

Omicron｜36歲國泰機師確認「中招」 成本港首宗流入社區個案

【17:05】衞生署衞生防護中心今天（18日）公布，早前確診的36歲國泰機師證實感染Omicron變種病毒，成為本港首宗流入社區的Omicron個案，該名機師逗留在社區期間，除了留在位於油麻地祥興大廈的家中，也曾到過住所附近的惠康超市、「生記粥麵」和麥花臣遊樂場流動採樣站。



另外，中心亦確認另外兩名早前確診的病人涉及Omicron，令相關個案的總數累計增至14宗。

【00:37】國泰航空一名36歲貨機機師返港後在家檢疫期間，確診新冠肺炎並疑帶變種病毒株Omicron。食物及衞生局周五（17日）晚上公布，患者潛復期間再到過六個指明地方，全納入強制檢測公告。當中家樂坊星巴克、海港城city’super、窩打老道惠康、碧街OK便利店、油麻地晉利商業大廈萬寧都是他離港前光顧，但廣華街惠康則是他返港在家檢疫期間，本周三（15日）前往麥花臣遊樂場流動採樣站檢測同日到訪，該日樣本檢測結果顯示他確診。

由於患者本周三到麥花臣遊樂場時已病發，該採樣站已納入周四強制檢測名單，衞生防護中心周五晚表示，任何人於當日晚上7時至8時期間曾身處該採樣站，即使在本周二至四已進行檢測，均不獲接納為已遵從強制檢測公告的規定，有關人士須於周六（18日）或之前接受檢測。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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