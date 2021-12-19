立法會選舉｜太古票站5分鐘投完　建制支持者：陣營內3揀2都好難

立法會換屆選舉今日（19日）舉行，太古數個票站人流較少，選民毋須輪候即可進入票站投票。有市民表示是盡公民責任投票，又指今屆投票人流較往屆少許多，形容投票流程快捷且毋須等候。



投票過程少於5分鐘 與往屆「差天共地」

屬於港島東的太古不少票站人流冷清，未見排隊輪候的人龍。選民謝小姐表示，年年都會投票，盡公民責任。她指今屆與往屆的最大分別是不用排隊，認為電子派票快捷、簡單，但不認同投票人數減少，只是時間尚早。她著重候選人的教育程度及過往功績，表示政綱都是其次。

市民郭先生同樣表示，整個投票過程少於5分鐘，比2019年區議會選舉快很多，形容是「差天共地」。他指，兩年前的選舉投票日票站擠擁，既無電子派票措施、亦不設長者優先隊。他認為完善選舉制度落實是件好事，應盡市民責任投票。

市民指少人投票「多年未見」

還未投票的陳先生表示，會等到晚上9時才會投票，留意到現時投票率很低，「我頭先睇過都好低，投咗咁多年都未見過。」港島東區有三名建制派候選人，支持建制派的陳先生指，要三選二都很困難，形容選情十分緊湊。他以往也有參加投票，表示上屆選舉很多人，「連門口都入唔到，打蛇餅，（今屆）都冇人嘅，好奇怪」。

24歲的曾先生表示，上屆因投票意識不足而未有投票，今次經過社會運動及新選舉制度落實，希望站出來為自己、為香港市民發聲。

參選港島東的包括民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北，以及被視為非建制派的潘焯鴻。