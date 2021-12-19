立法會選舉｜陳穎欣稱被非建制派追擊宣布告急：話我贏硬係謠言

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，工聯會前深水埗區議員、新界西南選區候選人陳穎欣下午3時在工聯會麥美娟、陳婉嫻及專欄作家屈穎妍陪同下宣布選情告急。陳穎欣指，在過去數場選舉論壇，被同區非建制候選人追搫，又指「有謠言話我哋贏硬」，希望選民切勿誤信謠言。至於今屆投票率偏低，她認為投票量重要，但質量更重要。



新界西南選區候選人陳穎欣表示，是次選戰為「敢言愛國者」及「忽然愛國者」之爭。她解釋，在過去數場選舉論壇，被同區的非建制對手、即獨立民主派劉卓裕追擊，因此選情非常嚴峻。

陳穎欣續指，雖然有在場的前輩支持，對選舉結果感到相當有信心，但她仍呼籲街坊外出投票，因「有謠言話我哋贏硬」。她並形容為危機，希望大家切勿誤信謠言。

工聯會前深水埗區議員、新界西南選區候選人陳穎欣，下午3時於麥美娟、陳婉嫻、屈穎妍的陪同下，宣布選情告急。（歐嘉樂攝）

被問到今屆投票率偏低的看法，陳穎欣回應指，雖然投票量重要，但質量更重要。她又指，新界西南選區的投票率，為10區中最高，「一日未開票未知最後投票率幾高。」

提名人屈穎妍：希望改變香港唔係推翻政府 而係經合法途徑走進政府

專欄作家屈穎妍是陳穎欣的提名人，她表示從沒提名過任何人，認為年輕人希望改變香港，並非反對及推翻政府，而是經合法途徑走進政府。她亦讚揚陳穎欣敢言發聲，是年輕人的示範。

麥美娟（左一）、陳婉嫻（左二）、陳穎欣（右二）、屈穎妍（右一）。（歐嘉樂攝）

陳穎欣同區對手包括陳恒鑌、劉卓裕；文中提及的李梓敬現為新界東北候選人，同區對手包括黃成智、陳克勤、黃頴灝；馮檢基為九龍西候選人，同區對手包括梁文廣、鄭泳舜。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。