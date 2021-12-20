校園天地｜佛教林炳炎紀念學校「班際競技巡迴賽」

佛教林炳炎紀念學校於十一月舉行「班際競技巡迴賽」。由老師們精心設置多個小比賽，每項小比賽都各具特色，勝出班級更可獲得獎品，讓同學們能更積極投入於比賽中。



「班際競技巡迴賽」當天共有十五項小比賽，由班主任帶領同學們到不同的場地進行比賽。當天的小比賽十分多元化，有鬥智的，如「猜謎語」、「寫中文部件字」;也有鬥力，如「呼啦圈耐力賽」、「來回躲避盤」等。當中更有一些小比賽需要同學發揮團體合作精神，如「全班大合唱」、「背對背夾球」等。更有近來因電影而相當流行的「打畫片」小比賽，亦深受學生歡迎。當天同學們玩得份外投入，打氣呼歡聲此起彼落。

呼啦圈耐力賽。（佛教林炳炎紀念學校提供）

學校舉行「班際競技巡迴賽」的目的是希望學生在比賽的過程中，培養解難能力及展現堅毅不屈的精神。當中每班設有三張「皇牌」，如出示「皇牌」便可在該小比賽中獲得雙倍分數，「皇牌」由全班同學討論及決定是否出示，讓他們透過彼此溝通，加深了同學們之間的互信及了解。

受疫情的影響，同學們都少了做運動，學校希望藉此鼓勵他們多做運動，增強抵抗力，同時放鬆心情，舒緩壓力，從而促進身心健康地成長。

（內容由佛教林炳炎紀念學校提供）

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