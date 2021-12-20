校園天地｜華富邨寶血小學2021至2022年度 ｢小一慶滿月｣

由幼稚園升讀小學是小朋友成長中一個重要的里程碑，升小是一件令人興奮和期待的事，但小朋友同時可能因面對新環境而感到緊張。

本年度九月份開始，小學雖然只維持半天面授課堂，但華富邨寶血小學就迎來一張張口罩下的笑臉，他們就是一群小一的學生和家長。學校明白升小一後的支援尤其重要，因此適當的協助能讓學生順利渡過，學校特地舉辦了｢大手拖小手— 孖寶拍檔｣計劃，讓六年級的學長照顧及陪伴一年級同學，組成小組，協助小一同學熟悉小學環境。



家長也來見證我的大日子。（華富邨寶血小學提供）

小一新鮮人

半天面授的時間，學長們仍把握珍貴的時間，以小組形式與學弟妹攜手參與活動，彼此扶持，如透過「暢游華寶樂園」認識校園設施、「猜猜我是誰」認識學校各成員、「防疫知多少」明白如何在校園注重個人衞生等。

學校更加設zoom時段活動，讓小一同學們善用課後時間，透過參與多元而有趣的活動，與學長們一起探索新知識及體驗小學繽紛的生活樂趣。活動內容配合學生成長需要，例如製作防疫面罩、健康水果派對等。

個個都是寶

「小一百日慶祝會」是小一適應重要的環節，學校讓家長見證孩子們的成長。當天，小一家長參與「我和校長有個約會」，分享孩子升小的變化，家長們感謝學校讓孩子們愉快學習，自律又盡責完成自己的學習，使家長們既安心又放心。慶祝會時，學長們分享與小一同學共度的難忘時光，彼此的情感真摯，更有小六學長回顧與小一學弟妹同成長的片段而感觸落淚，讓在場人士十分感動。

「童成長、樂飛翔」是小一同學特意準備的感謝活動，學校希望同學懂得感恩，感謝父母的無私奉獻，感謝學長的關顧，小一同學們在紙飛機上寫上對父母的感謝語句，學長則在飛機上寫上對學弟妹的期盼和祝願，大家在操場上進行飛行放送活動，場面熱鬧。

最後，同學們一同詠唱學校主題歌曲《創出新天地》，寓意華寶大家庭一同敢新未來，共享美果。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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