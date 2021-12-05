校園天地｜皇仁校友郭國全：氣候變化迫在眉睫　須聚焦可持續發展

皇仁舊生會名譽顧問、香港金融學院行政總裁郭國全校友12月3日下午為2021年周年頒獎禮主禮，並以「氣候時鐘倒數中的綠色機遇」為題，指出氣候變化的危害已迫在眉睫，呼籲同學們不論從事甚麼行業，也要以「綠色視角」關心社會，服務社群。

（內容由皇仁舊生會提供）



皇仁舊生會名譽顧問、香港金融學院行政總裁郭國全。(皇仁舊生會提供）

1971年應考香港中學會考的郭國全校友回想，半世紀前同樣坐在禮堂參與周年頒獎禮，從沒想過有一日會在講台發表演辭，此刻倍感榮幸。他說：「雖然禮堂一切狀甚依舊，但世界、國家以至香港過去50年均經歷巨變。作為經濟師，希望同學鑑古知今，掌握未來機遇。」

郭國全校友認為，過去數十載是人類歷史非常特殊的時期。各地政策從計劃經濟和政府干預，轉為相信市場秩序和競爭，加上在資訊科技和醫學等領域的科技進步，令經濟發展迅速，數以十億計人口脫貧，基本生活和教育機會顯著改善。國家受惠其中，去年宣布成功解決絕對貧窮問題，東南亞、南亞、東歐、拉丁美洲及非洲不少發展中國家亦取得明顯進展。同時，很多已發展國家的生活質素顯著提升，財富累積，百萬、億萬富翁並不罕見。然而，全球在蓬勃發展過程中，並沒有全面了解經濟增長帶來的種種潛在問題。各國需攜手合作，解決一系列嚴重挑戰，發展才可以持續。

郭國全演辭中集中討論氣候變化和極端天氣，提醒校友把握綠色和可持續發展機遇。 （內容由皇仁舊生會提供）

他在演辭中集中討論氣候變化和極端天氣，以及各國應該如何合作改革能源系統，包括改用太陽能、風力和水力發電等可再生能源。「可再生能源涉及巨額投資，隨之而來的問題是由誰人及如何承擔。一方面，發展中國家的資源不足以投資；另一方面，需遊說人均溫室氣體排放量較高的已發展國家作較多承擔。在煤、油退場的過程中，需力求公平公道。故此，要求各國盡快轉型着實是一大政治難題。」

郭國全校友提到上月初在格拉斯哥召開的聯合國氣候變化大會，旨在匯聚各國領袖商討進一步減低碳排放。雖然大多數國家均同意將全球氣溫升幅限制於攝氏1.5度，但觀乎各國政府承諾的措施，全球氣溫可能正邁向超過兩度的升幅，反映問題越趨嚴峻。

回到香港，郭國全校友說：「各位同學可能已從通識科學習氣候變化，並看過不少關於碳中和的宣傳，但不少香港人似乎仍感到太抽象和事不關己。不過，事實是氣候變化較想像中來得更快和更貼身。」

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他舉例指，本港近年越來越多熱夜和酷熱日子，今年九月便是有紀錄以來最熱的九月。鑑於平均氣溫上升和海水上漲，香港天文台早已警告超強颱風、暴雨和風暴潮等帶來的風險將越來越高。一旦風暴潮遇上天文大潮，後果會更嚴重。「2017年杏花邨地下停車場嚴重水浸正是一例，相信不少家庭還歷歷在目。試想想，若海水進一步上漲0.5至1米，本港將有更多地方受風暴潮影響。」

郭國全校友其後談及綠色金融，「綠色及可持續發展的浪潮正在商界急速冒起，越來越多金融機構表明停止融資非環保項目，並逐漸退出支援非倡議綠色經濟的企業。不論監管機構抑或顧客、商業伙伴以至股東，現時皆要求企業在提交環境、社會及管治報告，匯報可持續發展策略。因此現在市場上需要大量掌握綠色和可持續發展專業知識的人才，這為皇仁同學帶來巨大機遇。淨零排放將是全球新趨勢，不論你從事甚麼行業，均需以創新思維解決問題，創造新機遇。」

只要我們提高環保意識，已可在日常生活中為應對氣候變化作出貢獻，而節能減廢便是綠色生活習慣的重要一環。這不僅為綠色世界和減少碳足跡作出貢獻，更可逐漸建立對氣候課題的意識和敏感度，以至對弱勢社群的關愛，因為貧窮和弱勢社群往往是社會問題下最受影響的一群。 郭國全

郭國全校友對同學說：「當大家在母校坐享草坪和大量綠色植物時，正是思考氣候和可持續發展的時候。不論你將來從事甚麼行業，例如醫生，緊記氣候變化將影響自然生態，從而影響疾病和病發機會，而燃燒石化燃料所帶來空氣污染也是全球主要致命的環境因素之一。若你從事工程，也需留意建築物和基建的設計標準要提高，而現有設施也需加固，以抵禦更頻繁的嚴重颱風和暴雨。社會未來也將更重視綠色建築、循環經濟及綠色運輸系統。」

在總結演辭前，郭國全校友形容，人類過去200年依靠開採和使用石化燃料達至文明進步，他相信下階段的發展將聚焦生態和可持續發展。

最後，他指出：「皇仁書院歷年為各行各業培育大量領袖，大家必將學有所成，我期望同學多思考領袖的擔當和作為。服務母校、服務社群一直是我們的責任，每年的周年頒獎禮更提醒大家這份責任越來越近。將來你們有機會在這講台向下一代皇仁學子致辭時，希望你可帶來好消息，分享你們如何令世界變得更美好。」

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