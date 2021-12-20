校園天地｜「天宮課堂」開講　耀中學生踴躍參與科學實驗

神舟十三號太空人翟志剛、王亞平及葉光富於12月9日化身太空教師，首次於「天宮」空間站向全國學生展開太空授課。連同香港在內，全國共有四地的學生與太空人即時互動。作為香港唯一一所受邀出席的國際學校，香港耀中國際學校十位學生代表有幸參與這次規模龐大的科技及教育盛典，耀中學生代表把握這次極為難得的學習經驗，展現出熱切的科學探索和求知精神，充份體現「與科技結盟」的校訓。



地面太空同步實驗 了解「天地差異」。（香港耀中國際學校提供)

地面太空同步實驗 了解「天地差異」

由中國載人航天辦公室、國家教育部、科技部、中國科協以及中央廣播電視總台舉辦，「天宮課堂」由3位太空人在空間站進行天地互動授課，並向全國學生展示生活情況，更先後演示微重力環境下物體運動、液體表面張力等現象。耀中同學與其他學生代表一起跟隨太空人的步驟，同步進行水球光學實驗、泡騰片實驗等，透過觀察當中變化了解「天地差異」。

引發科學熱情 耀中學生變身未來科學家

香港耀中學生代表溫一然及汪善娜同學對有機會與太空人進行交流與學習感到十分難忘。天宮課堂讓溫同學感到非常震撼，她認為每次科學活動前的充分準備以及在活動期間向專業人士好奇發問的品質，最能讓一眾同學得益。溫同學感激耀中給予一個很好的平台，讓她延展對科學的熱愛，她立志於未來為祖國的科技發展作出貢獻。汪同學則表示天宮課堂的實驗充滿趣味，亦讚揚耀中有很多與科學有關的項目，透過參與學校的多項實驗，激發她對科學的興趣。

香港耀中中學部華籍校長施燕紅女士亦有陪同同學出席活動，學校希望通過各種活動持續激發學生對於科學的興趣，以及更瞭解中國航天事業的飛躍發展。她表示，學校各年級老師亦會在項目學習上連結天宮課堂話題，與同學發掘科學的樂趣。

（內容由香港耀中國際學校提供）

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