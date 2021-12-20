強制檢測｜兩港人回港初確診　潛伏期到訪地方上榜　包括馬會會所

政府周日（19日）晚上公布強制檢測，新增13處場所上榜，包括沙田馬會會所二樓的銀袋咖啡室、三樓的凱旋廳、旺角郎豪坊的美食廣場等。衞生防護中心回覆表示，正調查兩宗初步確診個案，他們潛伏期都在港逗留，返港後病毒檢測驗出陽性，暫列輸入個案。

其中一名男子居於青衣藍澄灣1座，從波蘭及德國於12月18日返港；另一人為54歲女子，居於大埔太湖山莊18A座，她在12月16日離港往美國，同月19日就回到香港。二人均曾接種兩劑新冠疫苗。



衞生防護中心回覆表示，正調查兩宗初步確診輸入個案，首宗涉及一名22歲男病人，他居於青衣藍澄灣1座。中心指，男病人12月7日前往波蘭，之後從波蘭和德國經卡塔爾乘搭航班QR818於12月18日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取的樣本，經檢測後結果呈初步陽性。中心續指，病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有N501Y變異病毒株。另外，男病人於5月2日及6月10日，香港接種兩劑復必泰。

另一宗個案涉及一名54歲女病人，居於大埔太湖山莊18A座。中心指，女病人於12月15日在香港接受檢測時，結果呈陰性，並於12月16日離港往美國，之後從美國乘搭航班CX881於12月19日抵港，然後在臨時樣本採集中心抽取樣本，經檢測後結果呈初步陽性。中心續指病人沒有病徵，Ct值少於30，變異病毒株檢測結果待定。另外，她於6月12日及7月12日，於香港接種兩劑科興疫苗。

+ 1

因應兩宗個案，一共13個場所列入強檢名單，包括他們各自的住所，以及到訪的地方，當中包括多間食肆，沙田馬會會所二樓的銀袋咖啡室、三樓的凱旋廳、機場一號客運大樓can.teen、朗豪坊4樓美食廣場、大埔墟熟食中心、大埔廣成麵家、尖沙咀帝國中心韓珍等。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



+ 5