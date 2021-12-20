通關︱澳門公布與香港通關三要求　需網上報名先取得名額

本港與內地免檢疫通關料將實行，澳門社會文化司司長歐陽瑜今日（20日）表示，中港通關後，澳門也會與香港放寬通關，但須符合三個條件，包括接種兩劑疫苗已滿14日、核酸檢測呈陰性，以及透過先到先得取得名額；一旦出現高風險地區將會熔斷。



被問及港澳放寬通關限制日程時，歐陽瑜透露當內地與香港放寬通關，澳門同時有望與香港通關。（資料圖片）

須接種疫苗及檢測呈陰性 商務非優先

歐陽瑜被問及港澳放寬通關限制日程時，透露當內地與香港放寬通關，澳門同時有望與香港通關。她表示有三個初步條件，欲免檢疫往澳門，必須接種兩劑疫苗14日後、核酸檢測呈陰性，以及以先到先得網上報名形式進行，取得名額，而港澳通關防疫措施須與內地同步。

歐陽瑜補充，港澳放寬通關初期採用先到先得、網上報名的方式，模式與去年澳門與內地放寬通關一樣，有急病、奔喪等原因將獲優先批准，商務人士、外僱一定不會是優先類別，她並呼籲公眾屆時先讓予有急切需要的居民先申請。

若通關配額採取先到先得機制，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑擔憂，排隊也未必能夠成功取得配額，更有機會惹來「網上排隊黨」。（資料圖片）

方保僑憂先到先得或招網上排隊黨

若通關配額採取先到先得機制，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑擔憂，排隊也未必能夠成功取得配額，更有機會惹來「網上排隊黨」，一旦把個人資料轉交予第三者協助辦理任何手續，形容也是相當危險。

他認為政府在設計系統時，為避免排隊黨可採用Captcha、實名制及加入兩步驗證，但對科技不熟悉人士及長者都會構成不便，故政府需要平衡各方所需。