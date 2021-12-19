Omicron｜中港同現流入社區個案　許樹昌：穩陣就觀察14日先通關

本港現首宗Omicron進入社區個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（19日）在無綫新聞節目《講清講楚》表示，由於病毒有潛伏期，仍然需要觀察14天，確保緊密接觸者以及社區曾接觸的人士中沒有出現新個案；又認為居家檢疫的做法存在隱憂，政府需要設法填補漏洞，若人數不多可考慮派人上門收取樣本。



另外，雖然現時本港已收緊入境要求，但許樹昌指，隨著英國陸續出現Omicron個案，若港府將英國加入列表中，由於預計有不少英國留學生會在假期返港，檢疫中心很快會爆滿，故認為政府應著手安排檢疫酒店，專門接待從Omicron高危地區的返港的人士。



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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許樹昌指，該名36歲國泰貨機機組人員曾經在社區逗留3天，雖然所住的祥興大廈封區強檢後未有發現確診個案，但由於病毒有潛伏期，加上仍然有50戶沒有人應門，故仍然需要觀察14天，確保緊密接觸者以及社區曾接觸的人士中沒有出現新個案。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

機組人員居家檢疫存隱憂 政府需設法填補漏洞

許樹昌相信，由於將機組人員送往指定檢疫14天，對航空公司人手安排會有影響，故政府允許機組人員返港後進行居家檢疫。但他批評，做法存在隱憂，「雖然多數喺屋企，但都要做檢測，肚餓買嘢食同社區有接觸」，政府需要設法填補漏洞。他建議，若人數不多，政府可考慮派人上門收取樣本，「好過比佢出去，將病毒散出去」。

他續指，居家檢疫除了同住的家人有感染風險外，外出做檢測亦有可能將病毒帶入社區；又以內地越秀區的個案為例，指該明病人即使在指定地方完成14天檢疫，回家後仍然確診，並感染同層住戶，「似乎閉環式處理都有漏洞」。

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政府應設專門檢疫酒店予Omicron高危地區返港人士

現時本港已收緊入境要求，將部分從最高危地方返港人士送往檢疫中心7天。但許樹昌指，隨著英國陸續出Omicron變種個案，若港府將英國加入列表中，由於預計有不少英國留學生會在假期返港，檢疫中心很快會爆滿，故認為「政府要著手搵酒店，一至兩間專係接Omicron（返港人士），政府一定要做好準備功夫，保持酒廊空氣流通、增加高效能空氣過瀘機 。」

新冠病毒新變種病毒株Omicron有較多突變。（資料圖片／鄭子峰攝）

內地及本港同現Omicron流入社區 通關觀察多14天

至於個案的社區傳播風險，許樹昌就指，大部份的市民願意勤洗手及戴口罩，相信未必會有大爆發；但提醒市民若「安心出行」提示其曾經到過確診者到訪的處所，以及當區需要強檢的居民，應該盡快做檢測。在通關方面，由於內地越秀區及本港亦各出現一宗Omicron流入社區個案，他認為「穩陣大家觀察14天，如冇爆發通關可進行。」

政府正研究推出「疫苗護照」至所有餐飲及表列處所，許樹昌認為，不少長者及免疫系統失調人士未有接種疫苗，故「疫苗護照」的做法是大勢所趨，「相信過咗（新曆）年，疫苗護照點都開始要推行」，又言「如果唔用呢個方法接率會停滯、唔理想」。

建議政府與世衞建議睇齊 科興打三針方算完成接種

他又指，現時世衞建議，接種滅活疫苗，如科興的人士需要打齊三針方算完成接種，故認為政府的措施應該與世衞建議睇齊，至於復必泰第三針可視為加強劑，但由於Omicron令疫苗大打折扣，無論接種那一種疫苗的市民都應盡快打第三針。