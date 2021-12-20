柏傲莊｜再有混凝土強度不達標　涉第1期樓宇　屋宇署批加固工程

新世界再有項目出事！繼早前與港鐵合作發展的柏傲莊三期，因興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，需要拆卸重建。屋宇署今日（20日）公布，第1期樓宇（即第2座及第3座）有極少部分樣本，約5%的混凝土強度不達標。

屋宇署就第1期建議跟進工程，今日亦已批准有關加固工程，並發出施工同意書。項目負責人估計，可於數月內完成工程。屋宇署亦已就事件中，是否有人違反《建築物條例》展開調查，並將視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。



新世界及港鐵合作發展大圍柏傲莊三期



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屋宇署就大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊第3期，即第1座及第8座住宅大廈，部分混凝土強度低於屋宇署圖則所要求的強度，早前要求負責人須為項目其餘5幢，即第1期的第2、3座，以及第2期的第5、6、7座，已經完成上蓋工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。

第1期樓宇有約5%的混凝土強度低於圖則要求

屋宇署表示，該5幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯，以測試抗壓。結果顯示，第2期樓宇的樣本全部達標；第1期樓宇則有極少部分樣本，約5%的混凝土強度，低於屋宇署圖則所要求的強度。

屋宇署認為，該項目第1期兩幢大廈整體結構，並沒有明顯危險。屋宇署已要求負責項目的建築專業人士及承建商，就第1期發展建議跟進工程，今日亦已批准有關加固工程，並發出施工同意書。項目負責人估計，可於數月內完成工程。

屋宇署強調，所有工程需按批准圖則及《建築物條例》規定進行，署方會在所有工程妥善完成後，才向該項目發出佔用許可證。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓



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屋宇署︰正調查是否有人違反《建築物條例》

就第1期及第3期不達標的情況，屋宇署已要求相關人士提交事件報告，同時就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。署方指，由於調查正進行中，現階段不宜作出評論，將視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。

新世界發展︰第1期跟進工程僅影響數個單位內櫳

新世界發展發言人上述事件回應指，柏傲莊第1期和第2期已完成全面覆檢，第2期的覆檢結果全部達標，而第1期的跟進工程方案，亦於今日獲屋宇署批准。集團強調，經註冊結構工程師評估後，確認第1期的兩座樓宇結構安全。

發言人續指，集團已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，由於有關跟進方案只涉及數個單位，預計工程完成後，對第1期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響，將個別聯絡買家商討後續安排。據了解，有關數個單位的受影響位置，只涉及單位內櫳。集團亦承諾，將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。（資料圖片）

屋宇署對新工程要求反彈錘敲測試

屋宇署續指，為釋除公眾疑慮，以及進一步加強品質監控，盡早掌握混凝土強度的資料，署方將會對新批准的工程施加額外要求，包括：

1. 就私人樓宇上蓋主體結構工程，除現時於混凝土運抵地盤時，須取樣製造混凝土立方塊，並於第28天對樣本進行抗壓測試外。署方會額外要求對結構構件，定期進行反彈錘敲測試。

2. 該反彈錘敲測試，須在澆注混凝土工序完成後的第7天進行，並涵蓋多個主要混凝土結構構件，包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以更早檢查關鍵位置的的混凝土強度。相關的註冊建築專業人士，須備存紀錄供屋宇署審查，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知屋宇署，及於確認事故後14天內提交報告。

屋宇署正考慮考慮引入嵌入式傳感器 替代反彈錘敲測試

屋宇署指，上述新措施的執行細節，目標是於明年第一季實施。此外，署方亦積極考慮引入嵌入式傳感器，作為反彈錘敲測試規定的替代方案。傳感器透過實時量度混凝土的溫度變化，推算混凝土的強度。而有關技術正於部分私人建築及工務工程中試用，將視乎相關經驗及數據，擬於明年初與業界進一步探討，並提供詳細指引。

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新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，於7月時公布因興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。當時有消息指，因項目施工期間有工人錯誤澆灌不同強度的混凝土，涉及多個樓層及部份支柱。新世界於上月底指已經獲得屋宇署批出施工同意書，於12月初正式開始拆卸工程，並交由獨立第三方團隊監督過程。

新世界當時估計需延期交樓約9個月，受影響的住戶涉846戶。新世界稱，將向相關買家提供額外津貼及利息補償。

柏傲莊三期的承建商為協盛建築集團，是新世界旗下的建築部。根據該公司網頁，承辦項目包括SKYCITY航天城、新蒲崗六合街21號商業發展項目、與市建局合作發展的馬頭角住宅項目瑧尚、何文田住宅項目瑧樺，及元朗住宅項目瑧頤。

SkyCity航天城



協盛建築集團住宅項目

