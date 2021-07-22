柏傲莊III｜買家批新世界未通知確實賠償額　聲稱有銀行拒批按揭

新世界及港鐵合作發展的大圍新盤柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，故第1及8座須拆卸重建。買家梁先生今日（22日）批評發展商新世界沒有主動聯絡受影響業主，現時仍未知悉確實賠償金額。他又指，據了解有選擇按揭「即供」的業主獲銀行告知，暫拒絕按揭申請，要待事件明朗化再作處理。



立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指，明白買家緊張，如「即供」業主在按揭上有阻滯，發展商應「幫下手」，與銀行商討安排。



▼7月8日．柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼



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柏傲莊8A座買家梁先生於港台節目《千禧年代》中表示，他按揭選擇建築期付款，並坦言「無父幹，係用多年積蓄買入單位」；而單位是計劃在結婚後入住，惟現時入伙期延遲9個月令「規劃亂晒」。他又批評，新世界提供的賠償方案只有單一例子，惟每個買家樓價不同，選擇的按揭方案亦不同，故仍未知確實賠償金額。

梁先生又直言新世界至今沒有主動聯絡準業主，回覆準業主查詢時亦只是重覆新聞稿內容，他接觸到約100戶業主中，亦沒有人收過新世界信件，並斥「交樓關鍵日期都無講過」。他無奈指會繼續交易，但希望新世界可提供後備按揭方案。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓



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謝偉銓於同一節目中表示，因發展商及承建商亦是有經驗公司，故聽到消息亦十分驚訝。他又指因延誤會由於工程問題而導致，如果買家在按揭上有阻滯，發展商有責任解決。他表示，希望發展商盡早出信，令業主知道大約入伙時間等資訊。謝又建議興建時可放置晶片，不用等到完成工程後取樣檢驗才知出錯。