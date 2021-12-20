47人初選案｜吳敏兒高院申保被拒　有人戴寫字句口罩被不准入庭

47名民主派人士因涉組織和參與「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪。被告之一的吳敏兒今(20日)向高法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽取陳詞後，拒絕其保釋申請，並將日後頒發判辭，解釋理據。此外，高等法院早前拒絕讓戴黃色口罩或穿印有黃雨傘圖案上衣的人士，進入法庭內旁聽。法官今處理保釋案時，再拒兩名相類衣飾的人士在法庭內旁聽，杜官並表明不可在庭上展示政治物品。惟其中一名被拒的男字大感不滿，強調其口罩只是印上《聖經》字句。



吳敏兒被拒保釋後，向旁聽人士揮手。有旁聽人士預祝吳聖誕快樂，並著她保重，而吳則哽咽謂：「大家都保重」。

有被拒入庭者稱口罩上只印了聖經

案件今開庭處理時，一名男子戴黃黑色口罩，口罩上印有「公義如江河滔滔」、「唯願公平」等字眼，被拒進入法庭旁聽。法庭保安指他可更換口罩，或到延伸範圍旁聽，並強調是根據法官指示行事。惟男子大感不滿，強調口罩的字句是來自《聖經》，不明白為何被拒進入法庭，不滿謂：「香港仲係乜野香港？」該名男子其後向記者表示，口罩上的部份字句是來自《聖經》的阿摩司書。他一度離開法院大樓，之後折返，到法庭的延伸範圍。

近日一再有旁聽人士因衣著問題而被拒入庭。(詳看下圖)

女子衣物印雨傘被要求離庭

此外，一名女士亦因上衣的心口位置印有黃色雨傘圖案，遭保安要求離開法庭。而法官則在庭上表示，不可在庭上展示政治物品。

該名女士其後向記者稱，進入法庭後覺得空氣不流通，才脫下外套，強調當時非為宣示任何理念。她指因當時聆訊已進行，為避免爭拗，遂離開法庭，改到法庭的延伸範圍，透過視像系統旁聽。

案件編號：HCCP 193/2021

47人案已獲准保釋的14人。(詳看下圖)

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其餘被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)