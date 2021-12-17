蘋果高層涉違國安法　主筆盧峯申保被拒　兩旁聽者被勸換掉黃口罩

多名前《蘋果日報》高層早前先後被捕，並遭控以國安法控罪。其中筆名「盧峯」的英文版執行總編輯馮偉光，今(17日)向高等法院申請保釋。國安法指定法官聽取陳詞後，拒絕其保釋申請，日後將頒發判辭解釋理據。馮偉光在離開法庭時，雙手作揖並向旁聽人士表示：「多謝大家」。兩名旁聽人士被要求更換他們戴著的黃口罩，兩人及一名穿印有黃傘楆誌黑衛衣人士，最後改至延伸部份旁聽。



被告馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

3人轉到延伸範圍旁聽

此外，案件開庭處理前，法庭書記要求坐在法庭內的兩名旁聽人士，更換其黃色口罩，或到法庭的延伸範圍，透過視像系統旁聽，兩人對此表示質疑。

同時，一名蘇姓男子上周四穿印有黃色雨傘圖案的黑衣衛衣，想入庭旁聽被拒，一名女保安於混亂間疑受傷。該男子今再穿同款衛衣進入法庭，數名法庭執達主任要求他更換上衣，或到法庭的延伸範圍。

事件經一輪擾攘，由於被告家屬透過律師表示，望盡快開庭，三人遂前往延伸範圍旁聽。

案件編號：HCCP 678/2021