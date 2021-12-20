三罷集結｜男生喊有狗走呀裁罪脫　侍應示威現場持磚裁罪成

前年11月全港各區出現「三罷行動」，兩名男子被指在西灣河參與非法集結及使用蒙面物品被捕，二人否認控罪受審。裁判官今日（20日）裁決指，雖然其中一名男學生曾叫喊「有狗！走呀！」但認為他不可能在叫示威者繼續參與非法集結，而控方也沒證據指他何時出現在現場，現場沒有封鎖，案中存有疑點，裁定他罪脫；但另一男侍應因手持磚頭站在佈滿磚頭的馬路中間，又身穿示威者的裝束等，被裁定罪成，其案將於明年1月4日判刑。



兩名被告：17歲梁姓男學生及劉志健（24歲，侍應），二人被控於2019年11月13日在港鐵西灣河站外參與非法集結，並分別使用蒙面物品，即藍色口罩及以深色衫包著的防毒面具。

官指警員證供偏差屬合理

裁判官裁決時認為，警員證人誠實可靠，雖然辯方批評其中一人證供前後不一，但裁判官認為當時該證人在追捕被告，雙方均在移動，且警員只是目測，因此證供出現偏差屬合理。

控方未能證男生何時起在現場

裁判官指，雖然梁姓男生曾站在馬路叫喊：「有狗！走呀！」但他不可能在叫示威者繼續參與非法集結，而他攜帶的物品不一定與非法集結有關，控方也沒證據指證他何時出現、逗留多久，再者現場沒有封路，亦有證據顯示當時有途人仍在過馬路，認為案中出現疑點，於是判男生罪脫。

馬路中間滿佈磚頭

至於次被告劉志健，裁判官則指他當時站在佈滿磚頭的馬路中間，身穿示威者的裝束，亦手持磚頭等，於是裁定他非法集會及使用蒙面物品罪成。

辯方求情指，當時社會氛圍邀進，被告情緒受困才會犯下本案，望法庭考慮到他過往有良好品格，予以輕判。裁判官先為次被告索取背景報告再作判刑，案件押後至明年1月4日。

案件編號：ESCC2374/2020