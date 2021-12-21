冬至街市牛肉檔數十人排隊等買肥牛　天氣凍一家人打邊爐做節

今日（21日）冬至正日，天氣寒冷及有雨，但無阻市民到街市購買餸菜準備晚上做節，寒冷天令不少人選擇一家人打邊爐，有九龍城街市的牛肉店舖一早大排長龍，數十名市民排隊等買鮮牛肉打邊爐，估計需要等候約一小時；新鮮雞亦特受歡迎，有市民大手筆以近1200元購買4隻雞過節。



記者早上到九龍城街市視察，人流似乎不及以往節日早上旺盛，部分店舖負責人認為與出入街市需使用安心出行不太方便有關，亦有菜檔檔主認為今年冬至疫情平穩，市民放心出外堂食，所以會較傾向外出用膳慶祝冬至，導致街市人流較少。

牛肉檔排隊一小時 謝先生：打邊爐氣氛好啲

天氣凍特別多市民想做冬打邊爐，九龍城街市的牛肉檔便大排長龍，持續有近四、五十人排除購買肥牛打邊爐。排隊頭的謝先生等了約一小時，為的便是購買牛頸脊打邊爐，雖然今年冬至有晚市堂食，但他認為一班人打邊爐「氣氛好啲」，所以約了十多名親友一同打邊爐。他表示冬至是喜慶日子，不會刻意去計花費多少金錢買餸，另打算購買海鮮等配料加餸。

有市民豪花1200蚊買四隻雞

除了牛肉外，新鮮雞亦是做節必備，周華記的檔主玲姐表示今日預多了一成的活雞，雖然大時大節貴格較平日貴，但都有不少市民前來幫襯，有市民更花費近1200元大手購入四隻新鮮雞。今年出入街市需使用安心出行，她指對人流「都有小小影響」，期望稍後時間會更多人買餸做冬。

龍蝦及花蝦冬至價格不升反跌

新榮海鮮的冼女士亦指今早人流較少，但認為時間尚早，「今朝又凍又落雨，晏少少應該會多啲人」，原為應付冬至客人增加特意入多兩成貨。今年有部分海鮮不但未有因冬至加價，甚至更為便宜，例如龍蝦每隻就比平日便宜20元，花蝦亦由平日600多元一斤跌價至480元一斤；而海蝦則因來貨價上升，比平日貴百多元一斤。

岑太帶同孫兒今早先到黃大仙大成街街市買雞，再到九龍城街市購買牛肉，以準備今晚打邊爐做冬。（盧翊銘攝）

觀塘居民跨區買餸：靚啲吖嘛

居於觀塘的岑太帶同孫兒今早先到黃大仙大成街街市買雞，再到九龍城街市購買牛肉，以準備今晚打邊爐做冬，被問到跨兩區買餸的原因：「靚啲吖嘛」。她指出今年餸菜價格未有因冬至而上升，「仲人少咗添呀，舊年仲犀利」，指不論大成街街市及九龍城街市人流都並非特別多。至於價錢方面，她表示「冇計架，鍾意買咪買囉」，用了數百元準備7人打邊爐食材。