冬至送暖｜基層長者愛吃雞　疫下百人宴轉派「大雞脾炆冬菇」飯餐

常言「冬大過年」，大多數人都會與家人聚首一堂過節，但這對一些長者、無家者並非必然。倒數冬至尚餘數天，不少非牟利機構在冬至當天舉行送暖活動，由於疫情緣故，有機構將辦冬至宴的傳統改為派飯，當天派發比平日豐盛的「冬至限定一人前」飯餐，為一眾有需要的露宿者、獨居長者送上飯盒，以及餅乾及日用品等物資，盼望他們每個人都可以過一個「暖入心」的冬至。



冬至限定：飯盒加隻大雞脾、炆冬菇

「北河同行」義工哈佬指，機構平日會在星期二、四及六向一些獨居長者、無家者派飯，由於華人十分注重做冬，當日派發的飯盒也因節慶而升級。平日派飯大多為「兩肉一菜」的三餸飯，而在冬至當天，餐廳會在下午2時至7時為已登記的420多位長者派發「一人前冬至餐」，當天的飯菜也是「冬至限定」，其中一餸將改為一隻大雞脾，他們計劃菜單時也有多番貼心考量，「因為大部份長者都會覺得做冬要食雞，佢哋鍾意一餐食晒又得，留返下一餐翻熱都得！」除飯盒外，哈佬表示機構與7-11便利店合作，屆時會向長者派發裝有臘腸、乾糧的福袋。

飯菜分開裝：感覺唔似得一個飯盒

另一間關注無家者的機構露宿者行動委員會，總幹事雷慧蘭表示平日機構會在周二進行外展行動，適逢今年做冬也是星期二，故計劃在深水埗、油麻地等地派飯及物資。雷慧蘭指，過節飯盒會與平日不同，「我哋平日返屋企食飯做節都會食得豐盛啲啦。」預計當天機構會煮一些雞、燒味及炆冬菇作豐盛晚餐。雷慧蘭稱由於當天的飯菜較往日多，亦想為一眾無家者增添過節氣氛，故此會用碗盛飯、另備有一個飯盒裝餸菜「睇落冇咁似得一個飯盒。」今年機構因人手及時間問題而不辦冬至宴，但預計12月31日當天會為一眾露宿者辦「除夕宴」。

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疫下過百人冬至宴變「一人冬至餐」長者感婉惜

在新冠疫情下，要如往常聚首一堂過節絕非易事，北河同行亦因限聚令而作出特別安排。義工哈佬表示，往年機構會在餐廳內辦冬至宴，讓已登記的長者聚首一堂，但因為疫情緣故，今年機構將冬至宴改為一人冬至餐。哈佬解釋，機構的幫助對象都是一些基層長者，他們大多沒有智能手機，出入餐廳卻需要掃描安心出行，「廢事佢地食得唔開心，然後食完又要急腳腳走。」因此決意今年不邀請他們進餐廳內用餐。雖然不少長者感到可惜，「今年無得坐定定喺到食」，但如若照往年一樣辦宴的話，太多長者在場則擔憂難以確保他們自備手機掃瞄安心出行。

關注無家者機構派聖誕包、煮愛心糖水

對於無家者而言，未必可以回家與家人團聚。基督教無家者關懷協會外展主任李善珩表示，協會每逢星期二及四會探訪一些無家者 ，與他們聊天、了解他們的需求，平日也會開放中心讓一些無家者用餐，協會預計會在冬節當天探訪無家者，包括到通洲街公園派發一些食物、煲愛心糖水和提早派發「聖誕包」，當中包括一些餅乾及日用品，為一眾無家者送上溫暖。