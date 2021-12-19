冬至｜餐飲業受惠免費搭車日均生意3.5億　有人專門返港投票做冬

下周二（21日）是冬至，俗語「冬大過年」，不少市民外出聚餐。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，今年冬至市道暢旺，「團團圓圓，好多人都預約咗酒樓、酒店食飯」。他預料由上周五（17日）起至冬至間，餐飲業界平均每日生意額達3.5億元，冬至當日更或達3.8億元，平2018年數字。

有酒樓負責人認為，受惠於今日（19日）立法會選舉免費乘車，到市區晚餐市民增加，今晚訂座率已達80%，料連同即場入座客人將可全場「爆滿」。有「做節」市民表示，去年冬至因疫情無法與家人相聚；今年疫情緩和，是近兩來首次整個家族一齊聚餐，「氣氛好好多」。



冬至臨近，不少市民已提早「做節」。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今晚訂座率比想像中理想，「因為今日有免費搭車，出市區嘅人都多咗，大家都留到食埋飯先走」。至於明日（20日）則因不是假期，故訂座率較低，不過冬至正日亦達80%，估計亦將滿座。

他又指，去年冬至因疫情禁晚市堂食，與今年生意「完全無得比」。今年更有家庭「12位都唔夠，要開兩張枱」，生意已大致回復至疫情前水平。

▼2020年冬至午市限兩人一枱▼



黃家和則表示，不少市民於上周五已開始做節，「氣氛非常好，團團圓圓呀嘛」。他又認為，大型酒樓及酒店生意最為暢旺，除家庭客外，亦有不少社團、公司舉辦宴會，「都算喺疫情中恢復番晒」。他又料，情況可延續至聖誕節假期，加上八達通申領消費券的市民仍有1000元餘額，「都有帶動到市道」。

不過黃家和又稱，餐飲業界人手緊絀情況持續，「臨時工都好難搵，成本高咗好多」。他舉例指，現時臨時工平均時薪為70至80元，部份更高達120元，故最近不少餐廳亦須加價，料菜單價格平均加約10%。

台灣返港投票 今晚相約做冬

在倫敦大酒樓不少一家大小聚餐，當中林氏一家11人做冬。有成員特程從台灣返港投票，以及與家人相見。林先生指，疫情期間已有兩年多沒有與人家見面，「見到屋企人覺得好開心！」對於今日有免費乘車，林家就先到荃灣海之戀閒逛，再到旺角聚餐，「有優惠周圍去都好開心」。

另外，鄺家約10人亦到酒樓做冬，並預訂3,000多元的蛇宴。他們表示，疫情以來第一次整個家族聚餐，「去年都無出過嚟，今年氣氛好好多」。他們又笑言，「兩年無食過，咪今次一次過食晒佢」。他們稱，早已約好今日做冬，故不是因免費乘車而外出，不過認為今日街頭人山人海，「對疫情嚟講嚟講好似唔係幾好」。