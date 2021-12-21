01消息：虎年｜康文署擬「破例」初二照開30個康樂設施

新冠肺炎疫下離港難，明年「虎年」農曆年極有可能是第二個無法旅行的春節，但留港港人或多個去處。以往大年初一至初三，康樂及文化事務署轄下大部分體育館和收費陸上康樂設施均暫停開放，但消息指，繼今年初三提早開放部分康樂設施後，康文署正醞釀「破例」再早一日，明年大年初二（2022年2月2日）便開放部分康樂設施，構思涉及約30個場地，包括體育館、運動場及網球場等。



初二「開年」有波打，市民或許多個選擇，不過有傳康文署前線對署方單方面破壞休館安排有反彈，認為漠視基層員工享農曆年假期休假期望，更不明到底有多少市民會於拜年檔期使用康樂設施。相關工會已去信署方及公務員事務局促擱置有關計劃及安排，就明年大年初二開放部分康樂設施構思，



康文署回覆查詢指，正檢視明年農曆新年期間的設施開放安排，並會與員工保持溝通，有關安排在落實後公布。



有傳康文署正醞釀「破例」再提早一日，明年大年初二便開放部分康樂設施，（資料圖片）

康文署向前線稱收到「大量市民意見」要求過年開館

今年農曆年初一至初三，康文署轄下所有游泳池和水上活動中心以及大部分體育館和收費陸上康樂設施均會暫停開放，但為方便市民，部分設施提早於年初三重開，涉及 29 個體育館、其他包括壁球場、網球場及牛池灣公園射箭場及港島東體育館草地滾球場等。

據悉，康文署管方最近在一個內部會議上，以收到「大量市民意見」為由，明年農曆年再考慮開放部分康樂設施，更計劃將重開日期提早一日至初二，即只有年初一一日全線休館，預計涉及的場地約30個。不過，由於署方必須確保初二開放的場地符合正常人手編制要求，故仍未拍板落實並正了解前線同事意見。

前線強烈反彈 去信署方及公務員事務局促擱置計劃

由於除康文署人員，開放場地亦涉及外判的護衞和清潔工友，加上職方一直爭取年三十晚提早停止服務及初三全日休館，故對署方反而再提早一日開館有強烈反彈，「到底有幾多人會唔拜年去打波，所謂大量市民意見係幾多？前線同事唔係懶，只係疫情工作量大，過年都想陪吓屋企人，唔想開嚟無人用又辛苦咗大家。」

康文署︰正檢視安排

康文署回覆查詢指，正檢視明年農曆新年期間的設施開放安排，並會與員工保持溝通，有關安排在落實後公布。

康文署表示，每年均會考慮市民對使用轄下康樂設施的訴求、場地人手安排及配套等因素，檢視農曆新年期間場地／設施開放的安排。

按以往的安排，在農曆年初一至初三期間，康文署轄下公園及遊樂場會照常開放，而體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池、水上活動中心及度假營地則於農曆年初一至初三暫停開放。然而，為方便市民，康文署會安排部分設施於農曆新年期間開放，這些設施包括部分體育館、壁球場、網球場、草地球場、運動場、屯門康樂體育中心、射箭場及室內草地滾球場等。