懲教署院所辦藝術治療攝影班　江旻憓任模特兒分享藉禪修面對挫折

懲教署首次在院所內舉辦以「藝術治療」為基礎的攝影班，邀請著名攝影師、精研禪修的常霖法師，在壁屋懲教所教授一共6堂的攝影工作坊，並於昨天（20日）邀請「香港劍后」江旻憓擔任人像攝影模特兒。



江旻憓期間分享在東京奧運會因成績未如理想而相當自責，在隔離檢疫期間接觸禪修靜坐，明白在困難時需要平靜的心靈，最後成功在全運會擊敗東奧金牌選手奪得銅牌。



常霖法師教導在囚青少年如何在不完美中尋找美

懲教署表示，常霖法師在課程中引導6名青少年在囚人士運用相機，如光線構圖及快門運用等技巧在有限空間尋找不同物件拍攝出不同作品，引導他們如何在不完美中尋找美，從而減低負面情緒。

昨天是最後一課，分享講座邀請多名青少年在囚人士的家人出席，參與的青少年在囚人士即場分享「心底說話」，包括工作坊所中學到的知識及心理轉變，並承諾將來重返社會奉公守法，望能為家人、為社會作出補償和貢獻。

江旻憓鼓勵學員拋開以往執念

擔任模特兒的江旻憓分享第32屆東京奧運會，因成績未如理想而曾經相當自責，在隔離檢疫期間，回想早年在常霖法師身上接觸禪修靜坐要訣「停一停，心呼吸」，明白在困難時需要的不只是劍術，還有平靜的心靈，最後成功在全運會擊敗東奧金牌選手奪得銅牌。

江旻憓在工作坊中與各參加者分享自己的奮鬥經歷，以自身經驗勉勵青少年在囚人士，鼓勵他們拋開以往的執念，建立堅毅、勇於接受和挑戰的精神。

+ 3

在囚學員：今次指導畢生受用

懲教署引述其中一名青少年在囚人士阿明（化名）表示，最初以為課程只教授攝影理論和技巧，但教曉他們不要着重如何拍攝完美的相片，更應放鬆心情，觀察物件的細節，從不完美中尋找「美」，若單單着眼於不完美之處，只會為自己帶來灰心和失意。他相信今次指導令他畢生受用，亦有助於離所後積極面對未來，懂得選擇應走的方向。

懲教署表示，是次攝影工作坊不單提升青少年在囚人士對攝影藝術的興趣，同時透過藝術治療，協助青少年表達內心感受及陶冶性情，減少他們被情緒帶着走或當遇上困難時，也懂得沈澱內在的情緒，冷靜下來用另一角度思考問題，提升解決問題的能力，「去除激進思想和行為，藉此加強改過自新的決心。」