新巴、城巴周日起全線接受AlipayHK、雲閃付　暫不支援交通補貼

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-06 18:57

政府近年推廣電子支付，新巴、城巴今日（6日）表示，新電子支付系統將全面覆蓋全線300多條專營巴士路線，接受乘客以交通二維碼（「QR Code」）支付車資，包括支援AlipayHK、支付寶及雲閃付。兩巴表示，將於下周日（9日）起，啟用電子支付系統，不過乘客要留意，系統暫不受惠於交通補貼計劃及2元乘車優惠。

+ 15 + 15 + 15

新巴、城巴表示，新電子支付收費器將於5月9日早上2時30分啟用，覆蓋所有專營路線，接受AlipayHK「易乘碼」、支付寶「乘車碼」、雲閃付「乘車碼」。使用支付寶及雲閃付的乘客，需將地區設定為香港。

電子支付收費器操作說明︰

兩巴指，收費器預設為成人票價，當中收費顯示屏設有輕觸式選項按鍵，讓小童及長者按下使用車資優惠，之後再在收費器上方鏡頭掃瞄交通二維碼付款，一旦成功付費，便會顯示「驗證成功」，並會發出「多謝」（成人收費） ，或「成功」（小童／長者收費）的聲音。

▼點擊即睇新巴城巴多區路線票價增幅▼

不過留意，使用該支付系統則不能受惠於公共交通補貼計劃，也不能享用長者2元乘車優惠。另外，城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）於星期日及公眾假期的60至64歲2元票價優惠，暫時亦未適用於八達通以外的其他電子支付工具。

不過兩巴亦稱，使用同一個電子支付工具的帳戶付費，則可繼續享用新巴城巴的巴士轉乘優惠、雙向分段收費優惠，及城巴機場快線即日來回優惠。兩巴又預料，今年內會將新電子支付服務，擴展至感應式信用卡及信用卡流動支付。