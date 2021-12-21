科學奧林匹克｜聖保羅男女中學2學生奪兩金　另6學生得銀牌

因新冠肺炎停辦一年的「國際初中科學奧林匹克」，本月轉以線上形式舉行。六名學生代表香港出戰，與70個國家或地區、約320名學生比賽，奪得兩金四銀佳績。

聖保羅男女中學的吳淑曦及孫銘陶各贏得一面金牌；而滬江維多利亞學校張嘉軒、香港培正中學蔡浩朗、皇仁書院麥題鑠及優才（楊殷有娣）書院黃俊霖，則屬銀牌得主。



六名學生代表香港參加網上舉行的第18屆「國際初中科學奧林匹克」，共痔兩金四銀佳績。左起為孫銘陶、張嘉軒、黃俊霖、麥題鑠、吳淑曦和蔡浩朗。（政府新聞處圖片）

去年因疫情停辦 今年復辦網上進行

「國際初中科學奧林匹克」是專為15歲或以下中學生而設的科學比賽，內容涵蓋達高中程度的物理、化學及生物，比賽形式包括筆試及科學實驗，當中涉及一些不常見的難題，要求學生具備分析和解難的能力。

賽事去年因新冠疫情停辦一年，本屆賽事於本月12日至21日舉行，由阿拉伯聯合酋長國主辦，共有來自70個國家或地區，約320名學生參加。比賽在線上進行，參賽者則留在所屬國家或城市參賽。

聖保羅男女中學的吳淑曦及聖保羅男女中學的孫銘陶，各贏得一面金牌；而滬江維多利亞學校張嘉軒、香港培正中學蔡浩朗、皇仁書院麥題鑠及優才（楊殷有娣）書院黃俊霖，則屬銀牌得主。

楊潤雄讚揚6人充分展現科學科技潛能

教育局局長楊潤雄祝賀他們，形容他們充分展現了在科學及科技方面的潛能。他表示，教育局會繼續支持STEM教育，而資優教育諮詢委員會正審批2021/22學年有關資優教育基金資助的申請，期望校外進階學習課程可協助中小資優生更具國際競爭力。

6人是去年在香港選拔賽中表現優秀的學員，他們亦是資優教育學苑科學增益課程中表現最傑出者，故獲選為香港代表參加本屆比賽，參賽費用由教育局全數資助。