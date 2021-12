恒隆數學獎｜林鄭月娥「講數」以數學喻管治：藝術與科學共存

特首林鄭月娥丈夫林兆波為數學家,她周三(15日)出席數學獎頒獎禮時,以數學比喻管治,形容兩者均是「藝術與科學共存而產生最佳結果」。而公共行政中的藝術則是「thinking out of the box」,並有熱情建設更宜居地方。

她致辭時又透露,數學在其家庭中相傳(Mathematics runs in my family),而她在不少數學活動上的致辭,想法背後的來源亦歸功於家人;家中晚餐桌上亦經常聽到「美麗假設」(a beautiful hypothesis)、「優雅證明」(elegant proof)等形容詞。



出席數學活動致辭 家人提供想法

林鄭月娥出席「恒隆數學獎」致辭時指,實際上亦不知道為何自己出席如此多數學活動,笑言希望不要再邀請她出席此活動。她又表示,過往出席數學活動時的致辭,如非家人提供想法,否則不會出現代數、幾何學等主題。不過她笑言家人已用盡想法(run out of ideas),故貫徹其「自力更生」精神(self-reliance spirit),聯繫數學與其40年管治經驗。

她形容數學及管治兩者均是「藝術與科學共存而產生最佳結果」,數學源自觀察,並引導至識別出問題,並透過反覆實驗和測試找出答案。而在管治方面,政策制定者亦需觀察在社會上發生的事物,並找出需解決的問題。她又指,政策制定者須衡量方案優劣,並力求平衡。

笑言家中晚餐常聽「美麗假設」「優雅證明」

在兩者的藝術方面,林鄭月娥指數學家以審美和求知欲為導向(guided by aesthetics as much as intellectual curiosity),故笑言她在家中晚餐餐桌上經常聽到「美麗假設」(a beautiful hypothesis)、「優雅證明」(elegant proof)等形容詞。而管治上的藝術,則是強烈的創作力(intense creativity),即「thinking out of the box」。

林鄭月娥表示,對香港培育出不少數學人才感到驕傲,並指其團隊將「STEM」教育列為優先。她又稱,教育局日前公布「價值觀教育課程架構」,呼籲校長及老師一同培育學生國民身份認同、守法、責任感、誠信等正面價值觀。