綠置居2022｜消息：41折推三屋苑最平79萬有交易　油塘市區盤搶眼

新一期綠置居即將推出。據了解，房委會擬以市價41折，推售三個新綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，售價介乎約79萬元至186萬元，其中以馬鞍山錦柏苑的入場費最平，換言之，申請者只需約3.95萬元首期便有望上車。

消息指，上述項目將在明年第三或第四季接受申請，並在第四季揀樓，預料揀樓程序在2023年初完成。



油塘高宏苑最貴 平均呎價5710元

消息指，新一期綠置居合共有三個新項目，包括位處市區的油塘高宏苑，售價由88萬元至286萬元不等，平均呎價達5,710元，是三個新屋苑中最貴的項目。

該址鄰近油塘中心及公共屋邨鯉魚門邨，合共提供2,021伙，單位面積由185至489呎不等。

馬鞍山錦柏苑入場費最低

至於其餘兩個項目則位於新界區，分別有粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑。當中以錦柏苑入場費最低，售價為79萬元至273萬元，平均呎價5,260元。錦柏苑與公共屋邨欣安邨為鄰，較近港鐵恒安站，合共提供1,896伙，面積介乎184呎至473呎。

粉嶺清濤苑不設百多呎細單位

粉嶺清濤苑則售117萬元至229萬元，平均呎價約4,690元。清濤苑鄰近上水公共屋邨清河邨，旁邊亦有御景峰、海裕苑等私人住宅，共提供776伙，是唯一一個不提供僅百多呎單位的項目，單位面積最細亦達277呎，最大則有449呎。

預留500個單身人士配額 明年第三或第四季接受申請

不過，據了解，考慮到申請日期與現時相距逾9個月，為確切反映當時的市場狀況，房委會在開始接受申請前，會重新評估上述三個項目的市值及折扣率，故屆時售價或有變。

此外，消息指，新一期綠置居擬為「家有長者」申請者預留1,400個配額，而單身人士則預留500個。而申請費將定為250元，日後除了接受紙本申請外，亦將提供網上申請服務。