兩中學生愚人節向警署投汽油彈　官慮及受社會氣氛影響　判教導所

兩名中學生被指於去年愚人節凌晨，向大埔警署投擲汽油彈，令車閘及外牆燻黑。兩人早前承認相關控罪。區域法院法官今（22日）判刑時指，兩名被告干犯嚴重罪行，但考慮他們受當時社會不良的氛圍影響，愚昧犯下本案，遂決定判他們入教導所。



兩名被告：曾華錕（19歲）、羅聶峰（20歲），兩人早前承認意圖縱火和襲警罪。惟兩人只同意縱火意圖損壞財產，不承認控方所稱，其行為涉罔顧警員生命。法官早前裁定，兩名被告是意圖損壞財產而縱火。

若判監可判逾3年刑期

法官今判刑時指，兩名被告干犯嚴重罪行，當時社會仍處於動盪的氛圍，他們的罪行針對警署。若判處監禁，會分別就意圖縱火和襲警罪，判三年和兩個月，兩罪刑期分期執行。

考慮兩被告愚昧犯案並已深刻反省

惟法官亦考慮兩名被告案發時年僅18歲，受當時社會不良的氛圍影響，愚昧犯下本案，現已深刻反省。法官認為，判處教導所可達既懲且教的目的，遂判斷兩被告入教導所。

案件編號：DCCC 803/2020

大埔警署於2020年4月1日被人投擲汽油彈。(詳看下圖)