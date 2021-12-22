綠置居2022｜擬收緊轉售限制　錦柏苑、清濤苑一半單位小於300呎

新一期綠置居即將推出。據了解，房委會擬以市價41折，推售三個新綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，

據了解，新一期綠置居同樣收緊轉售限制，即買家於住滿15年，才可以補地價於公開市場出售。消息指，房委會於綠置居項目中減少面積較小的單位量，不過於馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑仍有一半單位少於300呎。新一期綠置居將於明年第三季至第四季開始接受申請，並最快於明年年底開始揀樓。



粉嶺清濤苑外貌



據了解，房委會於今期綠置居項目中減少面積較小的單位量，包括油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑。當中於油塘高宏苑共有19%的單位屬於面積最小的類別、即185至223平方呎，另有38%的單位為278至333平方呎。而馬鞍山錦柏苑則有8%的單位為184至185平方呎，並有45%的單位為278至288平方呎，意味著仍有超過一半單位面積小於300平方呎。而粉嶺清濤苑同樣有一半單位面積小於290平方呎。

轉讓限制

據悉房委會擬收緊新一期綠置居的轉售限制、即與居屋2022的做法相同。買家於購入單位第6年起，可以未補價將單位轉售予綠表或白居二等買家，較以往延長了2年。至於買家若希望在補價後於自由市場出售，就必須要滿15年，比之前限制的10年多。

申請資格

綠置居只供綠表持有人申請，按現時房委會要求，除房委會公屋住戶、房協轄下甲類出租屋邨住戶外，持有房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，及長者租金津貼計劃的受惠者亦可申請。若持有房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士亦符合申請資格。

不過，需要注意「有條件租約」住戶、經由房委會「特快公屋編配計劃」獲配公屋而於其公屋單位租約生效日期起計3年內的住戶，或以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位的住戶，均不可申請。同樣，乙類出租屋邨的住戶、經由房協「特快甲類屋邨出租單位編配計劃」獲配出租單位而於其出租屋單位租約生效日期起計3年內的住戶或以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位的的住戶，亦不可申請。

選樓順序

據了解，新一期的綠置居將讓受石籬中轉房屋清拆計劃影響的家庭申請者優先揀樓，其次為「家有長者」的綠表家庭申請者，房委會預留了1,400個配額。隨後為其他家庭申請者、受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，最後為一人申請者。房委會擬同時預留500個單位給一人綠表申請者。

申請須知

房委會擬按照過往的申請程序，申請者可於提交居屋2022的申請時表明同意保留至新一期綠置居。申請費擬定於250元，房委會同時接受紙本及網上申請。

房委會擬於2022年第三季至第四季接受申請，於第四季攪珠，並於2022年年底或2023年年初選樓。