綠置居2022｜擬首次以特快公屋計劃售貨尾單位　輪公屋一年可申請

新一期綠置居明年下半年開售，涉及粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，共4,693伙。推出新盤以外，消息指，房委會擬將所有於綠置居2020/21剩餘的單位，以特快公屋編配計劃作平台，向申請公屋約一年或以上人士推售，即今年3月31日或之前登記申請公屋及符合其他資格的人士。



延伸閱讀：綠置居2022｜消息：41折推三屋苑最平79萬有交易 油塘市區盤搶眼

消息指，房委會擬於綠置居2020/21完成揀樓程序後，將所有剩餘未售出的單位，包括綠置居2019未售出單位，透過特快公屋編配計劃銷售。合資格申請者為申請公屋滿一年或以上、即其公屋申請登記日期需要為2021年3月31日或之前，並符合申請特快公屋編配計劃的其他申請條件。他們會獲房委會邀請，可以選擇編配公屋或購買未售出的綠置居單位。

貨尾單位售價維持推出時水平

消息指，揀樓次序將按照特快公屋編配計劃的程序，而售價則會維持於綠置居2020/21的水平。若申請者有意透過特快公屋編配計劃購買綠置居，需要繳交250元的申請費。而時間表則會按照一般特快公屋編配計劃，料於2022年第三季邀請申請，並與第四季揀樓。

柴灣蝶翠苑及青衣青富苑仍有逾500伙未賣出

根據資料，綠置居2019涉及柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的未售出單位，並正於仍在揀樓的綠置居2020/21中推售，至12月21日仍有共525伙未賣出。