虎年｜康文署計劃初三照開圖書館　與康樂設施看齊　再惹前線反對

新冠肺炎疫情下，料明年「虎年」農曆年假期市民續要留港度歲，康樂及文化事務署繼醞釀提早於初二開放部分康樂設施後，原本初一至初三均閉館的公共圖書館，在虎年年初三極可能開館。

網上平台流傳康文署圖書館、文化工作職系及文書職系工會日前與管方商討年初三圖書館開館構思時，即使表明反對，稱有關安排漠視員工享農曆年假期休假權利，但署方表明已落實有關安排。據指康文署多個工會已組成「大聯盟」，集合前線聲音爭取署方收回成命，

康文署回應稱，為使市民可在農曆年長假期使用圖書館服務，現正考慮系統維護、場地人手安排及配套等不同因素，檢視明年農曆年期間圖書館開放安排，期間會與員工保持溝通，在有關安排落實後作出公布。



目前，公共圖書館會在多個公眾假期全日休息，包括元旦日、農曆年初一至年初三、耶穌受難日、聖誕節及聖誕節翌日。然而，為方便市民，康文署會安排部分康樂設施於初三開放，包括部分體育館、壁球場、網球場、草地球場、運動場等。

工會組聯盟爭取署方收回成命：擔心之後愈開愈多紅日

網上平台有貼文稱，康文署有意把文化設施於農曆年開放日子與康樂設施看齊，圖書館、文化工作及文書職系工會日前與管方商討年初三圖書館開館構思時，獲告知初三開館安排已「落實」，惹起職方不滿，至少10個工會響應加入職工「大聯盟」，號召同事一同爭取署方收回成命。不過，有前線人士表示：「估計初三開館書館事在必行，出聲只係擔心之後愈開愈多紅日，同事唔認同有好多市民過年急住借書還書。」

正考慮多項因素檢視開放安排 康文署：使市民可在長假期使用圖書館服務

康文署回應稱，會不時檢視公共圖書館的開放時間以便利市民使用圖書館服務，並指按以往安排，圖書館會在農曆年初一至初三休館，暫停服務以進行電腦系統維護工程。不過，該署指為使市民可在農曆年長假期使用圖書館服務，現正考慮系統維護、場地人手安排及配套等不同因素，檢視明年農曆新年期間公共圖書館的開放安排，期間會與員工保持溝通，並在有關安排落實後作出公布。

除圖書館、即文化相關服務外。據悉，康文署管方最近在一個內部會議上，以收到「大量市民意見」為由，計劃將重開部分康樂設施日期提早一日，即由今年初三提早至初二，預計涉及的場地約30個。不過，由於署方必須確保初二開放的場地符合正常人手編制要求，故仍未拍板落實並正了解前線同事意見。