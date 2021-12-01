沙半山手記︱國殤之柱料暫保「平安」　李國章未拆彈先離任

有「教育沙皇」之稱的港大校委會主席李國章，近日傳出本月底退任，由監警會主席兼大律師王沛詩接替。李國章一向作風強悍，任內處理過不少政治炸彈，最經典的當然是陳文敏遴選副校長任命風波，又處理過反修例事件、解僱戴耀廷，從政治角度而言，確是立下不少汗馬功勞，但仍有一個燙手山芋可能未及離任前處理。



港大早前去信支聯會，要求在10月13日前移走校園內由丹麥雕塑家高志活擁有、紀念六四事件的雕塑「國殤之柱」，惟支聯會、高志活本人極力反對，「死線」過後校方亦未有行動，至今已過一個半月。



有知情人士向沙半山透露，港大本身在10月已準備直接動手拆除國殤之柱，但由於臨時收到提示，因此緊急煞停，估計未來數月國殤之柱「不會有事」。



持有人高志活要求保證來港後不被捕

港大於10月7日去信支聯會，要求支聯會於10月13日下午5時前，移走「國殤之柱」，否則視之為放棄。支聯會其後回覆港大指，「國殤之柱」屬於原創者高志活，對方已公開表明他是「國殤之柱」擁有人，亦得悉對方正委託律師跟進有關情況，故支聯會認為港大直接與高志活代表律師接洽較合適。行政會議已於10月26日通過將支聯會由公司註冊名單中剔除，因此支聯會實質上已解散不再運作。

高志活其後向傳媒發聲明指，已成功在港委聘律師，並向港大發出律師信，要求召開聆訊（hearing）。事件亦升至外交層面，丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofoed）於10月15日發表聲明，表示雖然丹麥政府無權決定其他國家的大學選擇展示甚麼藝術品，但自己必須對世界上其他地方的言論自由及藝術自由警惕，已向北京當局反映意見。高志活於11月中表示，希望親自來港處理，但必須得到香港政府保證他和團隊不會因《國安法》被捕，港府拒絕評論此事，事件繼續膠著。

沙半山問過支聯會清盤人蔡耀昌，他說自10月中回覆港大校方後，再沒有收過校方任何進一步消息，加上支聯會已不再運作，所以亦不是「對口單位」，不會再收到最新消息。

港大校務委員會主席李國章。（資料圖片）

遠非大學層面可處理

有知情人士透露，港大方面原先連拆除的日期、時間、方式都已擬定好，但在「落手」前夕，大學秘書處方面收到「提示」，要求「今日不要拆」，無言明什麼時間才可以動手，也無解釋原因，不過較為明確的訊息是，拆除「國殤之柱」可能牽連甚廣，遠超原先預期，不是一間大學可以處理，「在校委會會議上，原先主席（李國章）等人的態度也十分強硬，可是一日之內事情急轉彎，口徑全部變了。」

該知情者估計，校委會方面原先打算基於「政治正確」，以強硬方式拆去「國殤之柱」，但有關方面經評估後，認為事件已升至外交層面，如拆除「國殤之柱」在國際上引起的迴響或很大，尤其丹麥在國際上是較中立的國家。

事實上，美國孖士打律師行本身代表港大去信支聯會，是港大長期客戶，但信件曝光後遭美國多名政治人物窮追猛打，在政治壓力下，孖士打宣布不再代表港大處理「國殤之柱」事務，可見事件複雜性，加上北京冬季明年2月舉行，可能不想在此時橫生枝節。

現任港大校委、監警會主席王沛詩周三現身港大。（盧翊銘攝）

港大：仍繼續徵詢法律意見

港大校委會昨日（30日）開會，下任主席大熱人選王沛詩有現身，但未有回應提問，如何處理「國殤之柱」去留，相信是王沛詩上任後的一大考驗。港大發言人回覆時表示，大學仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。」