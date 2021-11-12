國殤之柱︱高志活提拆卸運走3大前提　須准入境、保證不控國安法

「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）今日（12日）發公開信，表示自上月12日嘗試接觸校方，並發信當時校方代表「孖士打律師行」尋求安排拆卸，至今未獲任何回覆，唯有再次向港大及特區政府發公開信，訴諸傳媒尋求拆卸協議及解決方案。



高志活重申會將「國殤之柱」運回丹麥，並提出三大前提，首先港大須全面協助其拆卸工作；其次曾兩次被拒入境的他，須獲准親自來港；其三港府保證他及團隊不因處理國殤之柱被控違反《港區國安法》。一旦收到校方及港府正面回應，自己將著手準備來港拆卸工作。



港大須全力協助拆走「國殤之柱」

高志活在公開信中說，拆卸「國殤之柱」的工序複雜，他和團隊須親身來港處理，要求港大全力協助，包括技術支援和封路等，以免國殤之柱受到嚴重及不可修復的破壞。高指拆卸運走雕塑，過程必須不同部門協調合作，如無法確保不受阻礙，將難以成事。

高志活又稱，得悉《港區國安法》能夠用作起訴批評中國的外國公民，而移除「國殤之柱」所引致的活動和傳媒報道或被視為批評中國，因此要求港府保證他和團隊、以及協助處理國殤之柱的本地人員，不因移除國殤之柱而被控違反《港區國安法》，同樣不因此被捕。

曾兩度被拒入境 倡丹麥香港簽協議保安全

高志活提到自己曾兩次被拒入境香港，建議由香港及丹麥政府商討相關協議。他又稱現時只能間接透過傳媒得知，港大正與相關持分者處理法律問題，尋求合法及合適的解決方案。作為國殤之柱擁有人，他本人仍然非常願意讓雕塑留在港大銘記歷史，但遺憾雕刻不再受歡迎。然而，如不釐清三大前提，並無法推進拆卸工作。

香港大學早前要求支聯會在上月13日前移走「國殤之柱」，在限期過後港大沒有進一步行動。