國殤之柱｜公開3D圖任人打印　高志活盼雕塑遍地開花　續六四記憶

國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiøt)在網上公布國殤之柱的3D掃瞄圖,他今日(19日)再呼籲民眾自由取用、3D打印出國殤之柱,將雕塑放在各地中國領事館、議會或任何「可能及不可能的地方」,包括香港的山頭、甚至喜馬拉雅山上,拍照並上載社交平台,延續對六四事件的記憶。



他指國殤之柱不只是藝術展品,也可以是街頭雕塑,同時呼籲市民要小心,並意有所指地說,「這必定不是無害的藝術品」。



提醒民眾要小心:「此非無害藝術品」

高志活呼籲全球民眾3D打印國殤之柱,將雕塑放「任何可能或不可能的地方」拍照,例如學校、工作地方、城市各處,甚至各地中國領事館前、議會前,「但要小心,這必定不是無害的藝術品」(this is certainly not harmless art)。

他希望藉此活動指出,移除香港國殤之柱,會促成數以千計的國殤之柱雕塑在全球遍地開花,讓六四事件的記憶長存。

高志活上周向港大發公開信,重申將國殤之柱運回丹麥,但要求港大全面協助其拆卸,港府亦須保證他及團隊不因處理國殤之柱,而被控違反《港區國安法》。高志活指,至今他仍未獲港大回覆,無法將國殤之柱運回丹麥。