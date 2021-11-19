國殤之柱｜公開3D圖任人打印　高志活盼雕塑遍地開花　續六四記憶

國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）在網上公布國殤之柱的3D掃瞄圖，他今日（19日）再呼籲民眾自由取用、3D打印出國殤之柱，將雕塑放在各地中國領事館、議會或任何「可能及不可能的地方」，包括香港的山頭、甚至喜馬拉雅山上，拍照並上載社交平台，延續對六四事件的記憶。



他指國殤之柱不只是藝術展品，也可以是街頭雕塑，同時呼籲市民要小心，並意有所指地說，「這必定不是無害的藝術品」。



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提醒民眾要小心：「此非無害藝術品」

高志活呼籲全球民眾3D打印國殤之柱，將雕塑放「任何可能或不可能的地方」拍照，例如學校、工作地方、城市各處，甚至各地中國領事館前、議會前，「但要小心，這必定不是無害的藝術品」（this is certainly not harmless art）。

他希望藉此活動指出，移除香港國殤之柱，會促成數以千計的國殤之柱雕塑在全球遍地開花，讓六四事件的記憶長存。

高志活上周向港大發公開信，重申將國殤之柱運回丹麥，但要求港大全面協助其拆卸，港府亦須保證他及團隊不因處理國殤之柱，而被控違反《港區國安法》。高志活指，至今他仍未獲港大回覆，無法將國殤之柱運回丹麥。