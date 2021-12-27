救護專訪｜疫情下率先接觸患者　救護員憂連累家人　長睡救護站

新冠肺炎肆虐兩年，救護員作為首批接觸患者的「先鋒」，感染風險極大，今年初青衣救護站因爆發傳播，救護站緊急關閉，近百救護員須隔離檢疫。消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮接受《香港01》專訪憶述，當時青衣疫情緊張，管理層首要任務是找出曾進行高風險「召喚」的人員，防止疫情擴散，而其他救護員因擔心會連累家人，長期在救護站內留宿，無奈與家人「分居」。



救護員經常面對生離死別，情緒疏導必不可少，身兼處方「伙伴團隊」計劃隊長的梁國禮指出，今年一宗家居大火造成一家六口四人喪生悲劇，當中包括2歲小童，現場的救護員極之痛悲。「伙伴團隊」走訪各受影響單位為同袍心理輔導，「縱使努力拯救都無法救回，有情緒反應是很正常，希望同事不要把負面情緒屈在心裏。」



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青衣救護站爆發小型感染，一度暫停運作。（讀者提供圖片）

青衣救護站今年1月爆發感染，消防處關閉救護站消毒，經追蹤後近百救護人員須隔離檢疫。曾經駐守行動組的梁國禮形容，當時青衣區疫情十分緊張，管方需要第一時間找出曾接送感染個案的同事，並通知衞生防護中心，安排檢疫及消毒，勿令疫情擴散。

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他們第一線去接觸一些疑似或者確診個案，同事每次處理個案時，都是擔心的，亦都不知道這一轉會否就是確診病人。 消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮

消防處立即購床供留宿人員

每當有懷疑個案，救護員都是第一批到場處理，梁國禮表示，疫情初期大家對病毒認識不多，救護員都會感到憂慮，「我記得那時同事，在疫情最初期的時候，每個人都一樣，大家都好擔心，包括我們自己、管理層，同事就更加首當其衝、擔心，因為他們第一線去接觸一些疑似或者確診個案，同事每次處理個案時，都是擔心的，亦都不知道這一轉會否就是確診病人。」

他指有些同事甚至不敢回家，在救護站留宿，為了應對同事需求，管理層立即購置睡床，予同事分開居住。

消防及救護學院副院長（救護訓練）梁國禮指出，救護員須面對很多突發情況，對體能要求較為嚴格。（歐嘉樂攝）

「同事在戰場上打仗，要給予他們信心同鼓勵」

梁國禮又指，消防和救護學院作為前線最強大後盾，疫情下一路經驗累積，經過醫務總監、衞生防護中心、醫管局提供資訊，訂立一套防控措施及防護裝備指引，「同事在戰場上打仗，要給予他們信心同鼓勵」，相信只要小心處理每一轉救援召喚，小心穿戴及卸除保護袍時，徹底做足消毒程序，便毋須過分擔心。疫情下堅守崗位，梁國禮感激家人支持，他稱上班前子女有鼓勵及提醒小心，令他更不能悼以輕心。

常見生離死別 「伙伴團隊」為同袍疏導情緒

救護員經常面對生離死別，消防處「伙伴團隊」計劃為經歷大型意外的人員提供心理輔導，作為「伙伴團隊」隊長的梁國禮表示，解說會有助同事抒發感受和不安，今年4月秀茂坪寶達邨大火釀成一家六口四人喪生，當中包括2歲小童，「現場的同事不開心，縱使努力拯救都無法救回，雖然我們常見生離死別，但都會傷感。在分享會上哭，眼濕濕，有情緒反應是很正常，希望同事不要把負面情緒屈在心裏。」

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