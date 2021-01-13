消息：青衣救護站爆疫牽連百救護員須檢疫　救護教官帶學員補位

本港新冠肺炎疫情肆虐，青衣救護站近日小型爆發，累計5名救員染疫而須關閉消毒，疫情亦有擴散其他救護站趨勢。《香港01》接獲消息指，消防處為填補前線人手，已安排一批未畢業的「操班仔」上前線，據悉，10多名學員已於東涌救護站待命，一批消防及救護學院的救護教官亦奉召「落場」，夥拍新丁處理高風險工序。 有資深救護員透露，暫時有約百名前線須檢疫隔離，無可避免要增加人手，但由於缺乏經驗的新丁及脫離前線多年教官一隊出車，擔心反而加重前線壓力，他認為歸根究底，處方當知悉有初步確診應立即採取行動，減少救護車進入青衣救護站避免病毒擴散，同時促請處方盡快增設負氣壓救護車，盡力減低前線感染風險。 《香港01》正向消防處查詢。

新冠疫情下，前線救護員人手緊拙，據悉，消防處為填補前線人手，已安排一批未畢業的「操班仔」上前線。（資料圖片）

救護學員進駐東涌救護站 為期兩周

消息指，因應青衣救護站關閉消毒，消防處安排十多名未滿24周初級訓練的學員上前線填補人手。據悉，該批學員已進駐東涌救護站，輪流負責12個車更，一批消防及救護學院的救護教官亦與學員「拍檔」，相關安排已於本月11日開始，為期兩周至本月24日，處方會因應疫情再作安排。

有資深救護員表示，單計青衣救護站已有約50人檢疫、東涌救護站有約30人、港珠澳橋救護站有約十多人，計及其他救護站及被安排在家工作人員，暫時有逾百人手「凍結」。

前線憂經驗不足中招

對於處方安排未畢業學員填補人手，一名資深救護員有保留，「佢哋全無肺炎工作經驗，仲要搵一班脫離前線多年嘅教官睇住，隨時『救唔到市』，仲要增加前線壓力。」他又指出，現時救護員主力接運新冠患者送院或轉院，期間涉及不少高風險工序，擔心學員因缺乏臨場經驗不慎受感染，「個肺花咗，好返都差啲，仲過唔過到體能測試？仲保唔保得住份工？」

據悉，一批消防及救護學院的救護教官亦重新上前線。（資料圖片）

青衣救護站為何成為「疫竇」？

近日青衣救護站出現小型感染，有熟識運作的救護員向《香港01》指出，由於現時大部份救護車都會運送患者往亞洲博覽館臨時醫院，或將病人送往瑪嘉烈醫院傳染病醫療中心。根據指引，主管負責分流救護車及救護員到鄰近救護站消毒沖涼，而青衣救護站就是其中一個鄰近而便捷的中心點，因而成為高風險場地，估計是「瞓房」、浴室、更衣室等有環境污染，造成病毒傳播。

員方促增設負氣壓救護車

該名救護員認為，青衣救護站已響起警號，「管理層心存僥倖會順利渡過，結果大爆發，如果未能及早找出有機會傳播病毒的同事，第四波疫情一發不可收拾」，促請管理層增加透明度，當有人員初步確診，可以為其他人員安排住宿，避免人員在觀察期回家接觸家人；由於救護員每日接送不少患者，希望管方可以仿效其他機構，設特別津貼；同時增設負氣壓救護車，減低人員受感染風險；增加個人防護裝備如PPE或N95口罩等，避免人員要重複使用口罩情況等。

有救護員希望處方增設負氣壓救護車，減低人員受感染風險。（資料圖片）

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