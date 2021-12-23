親戚怕發燒不打新冠疫苗　卻對孩子又攬又抱　網民斥事主只懂無奈

新冠肺炎病毒變異株Omicron來勢洶洶，也讓不少人開始關心第三劑新冠疫苗何時開打。然而日前卻有網友分享，自己的親人衛生習慣都做不好，還因為「怕發燒」而不敢打疫苗，卻在見小孩子時又親又蹭臉，讓他相當崩潰。



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原PO在PTT上以「小姨子沒打疫苗又愛抱小孩」為題分享，自家小姨子因為怕發燒，還堅持不打疫苗，平時工作又很常跟陌生人接觸，從她的的Facebook帖文中也很常看到平時和同事出遊都不把口罩戴好，有時甚至乾脆不戴口罩。

「只要離我遠一點就好」原PO原本認為，小姨子其實衛生習慣不好沒關係，但親戚一家見面時別抱小孩就好。而這樣的提議，小姨子也答應了，沒想到最近碰面時，卻還是見到小孩就直接抱起來又蹭臉又親的，讓他十分無言的表示「沒事的話都沒事，假如真的有甚麼事，我能怪她嗎……」。

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此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「面子大於孩子健康」、「直接跟小姨子講，為了孩子」、「小孩自己救好嗎」、「想法自私的人，其實社會上很多」、「直接跟小姨子講」、「直接講啊，你比較怕衝突，不怕小孩怎樣啊？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】