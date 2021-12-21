聖誕節好去處｜旅發局聖誕樹小鎮平安夜及聖誕日加開「午夜場」

聖誕節將至，街上已更換節日燈飾以迎接佳節。旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」，今年將西九文化區藝術公園，打造成夢幻聖誕小鎮。當中最矚目為全港最高，達20米、約6層樓高的聖誕樹，由明日（22日）起加開「早場」由下午5時開放，調整為上午11時至晚上11時，聖誕及平安夜兩日更延長至凌晨1時；除夕夜則提早在傍晚6時關閉，以便進行「香港跨年倒數演唱會」。旅發局亦提供兩個聖誕樹打卡攻略，讓市民能打卡留念最美的相片。



教用兩部手機影「天空之鏡」聖誕樹效果

如何拍到天空之鏡聖誕樹的效果？即使沒有平靜水面，亦能拍到「天空之鏡」的效果。秘訣在於借用另一部手機，先把手機放平，聖誕樹將反射在螢幕上；同時將拍照用的手機倒轉，鏡頭貼近反射面及調整角度，便可拍攝出天空之鏡的效果。

如何拍到Magic Hour聖誕樹？聖誕樹後正是維港美景，在日落後約半小時，天還微亮，天色由暖色漸變冷色，便為拍攝「魔幻時刻 Magic Hour」的重要時刻。

旅發局亦指，高20米、約6層樓高的巨型聖誕樹，遠看已相當震撼，任何角度均輕易拍下美照。加上聖誕樹配合音樂，有特別閃燈效果，讓市民捕捉七彩幻變的一刻。旅發局提醒市民到夢幻聖誕小鎮參觀打卡，內有8間不同主題的聖誕小屋及裝飾，儼如置身歐陸小鎮。

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明起提早上午11時開放

聖誕小鎮及聖誕樹早於11月26日，便開放給市民參觀。但臨近聖誕節，旅發局調整開放時間，由明日（22日）至明年1月2日，開放時間為上午11時至晚上11時。至於平安夜及聖誕節正日（24日及25日）更延長開放，時間為上午11時至凌晨1時。

須注意的是，由於除夕（31日）當晚，旅發局將於同一個地點舉辦「跨年倒數演唱會」，表演嘉賓包括男子組合MIRROR，因此當日將提早關閉，時間為上午11時至傍晚6時。