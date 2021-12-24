聖誕節｜藥物與酒精會現相沖反應　藥劑師協會：針後飲酒應隔7天

今日（24日）是平安夜，不少人會與朋友歡聚慶祝。香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯提醒，市民在服藥期間不要胡亂飲酒。她指，不少市民因患病或有長期疾病，需要服食藥物，亦有人習慣服用保健產品，然而，有部分藥品可能會與酒精出現相沖，加劇不適甚至造成影響。



另外疫情下，不少人都會接種新冠疫苗，鄭綺雲指，接種疫苗後身體需要運作，「有抗體進入體內，再飲酒幫唔到件事」，故建議大眾在打針後要相隔7至14天方可飲酒。



今日（24日）是平安夜，不少人亦會與朋友歡聚慶祝。（資料圖片）

食藥後酒精或現相沖反應 嚴重可影響中央神經系統

鄭綺雯引用美國研究指，在2.6萬人成年人中，服處方藥物同時飲用酒精飲品，出現相沖作用的比率逾四成。她指，有多種藥物會產生相關反應，例如高血壓藥、止痛藥、安眠藥、糖尿病藥、抗精神病藥物等。在相沖作用下，酒精會加劇服藥後頭暈、難以集中精神、昏昏欲睡的反應，甚至有機會影響中央神經系統。

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯提醒，市民在服藥期間要注意不要胡亂飲酒。（資料圖片）

其中，部分防心臟病及中風的口服抗凝藥，若服藥期間飲酒，相沖反應會有機會引致出血，增加中風機會，「令市民本身防中風變因為飲酒，更易中風。」她提醒，服藥時市民要留意包裝上的標籤，是否有引副作用字眼，如藥物會使人昏昏欲睡、服藥後避免飲酒等。

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雲提醒，市民在服藥期間要注意不要胡亂飲酒。（資料圖片）

針後飲酒應隔7至14天

另外疫情下，不少人都會接種新冠疫苗，鄭綺雯指，接種疫苗後身體需要運作，「有抗體進入體內，再飲酒幫唔到件事」，故建議大眾在打針後要相隔7至14天方可飲酒。