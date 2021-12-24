打齊2針復必泰後半年　元旦起可打第三針　康復者、青少年可打2針

政府今日（24日）宣布，元旦（2022年1月1日）起將接種第3針加強劑的措施，擴展至已打2針復必泰半年的成年人，而新冠肺炎康復者和12至17歲青少年亦可打第2針。

為方便市民接種第3劑，元旦日起9間社區疫苗接種中心將延長開放時間至朝8晚8，而大埔那打素醫院和荃灣仁濟醫院亦會在下周四（30日）起增設接種站，亦會加推以貨櫃箱形式運作的疫苗流動接種站。



公務員事務局中午公布，將接種第3針加強劑的安排，擴展至已打2針復必泰的成年人，明年1月1日早上8時起，打齊兩針6個月以上的成年人，可預約和接種第3針。

至於注射兩針僅3個月的市民，若要離港外遊或有其他需要，亦可前往社區疫苗接種中心，工作人員會視乎個別情況，酌情安排提早打第三針。惟癌症病人、器官移植病人等免疫力弱人士，則需出示醫生證明，才能在接種第二劑疫苗後1至3個月內打第3針。

另外，新冠肺炎康復者現時只需打1針，他們亦能在1月1日起，在接種首劑半年後，前往社區疫苗接種中心打第二針。

至於同樣只需打一針復必泰的12至17歲青少年可預約和接種第2針，他們若有特別需要而選擇在首針第21日後接種復必泰，必須在接種疫苗當日，攜同已簽妥的家長同意書，並由家長親自陪同前往社區疫苗接種中心接種疫苗。

+ 12

此外，因應專家建議，屆時接種復必泰的青少年會被安排於大腿前外側中段部位，進行肌肉注射復必泰疫苗，青少年可穿著易於穿除的衣物以便接種。

政府為方便市民打第3針，明年1月1日起，9間社區疫苗接種中心將每天開放，並延長至朝8晚8，只有香港大學駐港怡醫院的接種中心開放時間維持不變。市民可於1月1日早上8時起，預約新增時段名額，合資格人士亦可領取「即日籌」即場接種。

另外，下周四（30日）起，再有兩間醫院增設疫苗接種站，讓病人即時接種復必泰，包括大埔那打素醫院和荃灣仁濟醫院；政府亦會在1月7日起啟用，貨櫃箱形式運作的疫苗流動接種站。