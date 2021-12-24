新冠疫苗｜劉宇隆：往歐美第二針後90日打第三針　留港者則為半年

衛生防護中心轄下兩個科學委員會，建議成年人接種第三針新冠疫苗。其中接種了兩劑復必泰疫苗人士，最快可在接種第二針後三個月打第三針。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台節目《千禧年代》中表示，本港接近「清零」，本地感染機會很低，無迫切需要的市民，建議可以在接種第二針後6個月才接種第三針，相信免疫反應會較好，亦可降低接種後患心肌炎的風險至最初的十分之一。他提到，Omicron變種病毒肆虐歐美等地，感染率高，若市民將到當地公幹或留學，第二針與第三針相隔時間應拉近至3個月。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉宇隆指，接種安排要平衡風險及好處，最重要的目的並非預防感染，而是減低染疫後患重症或死亡的風險。他又呼籲，市民切勿「只見樹木、不見樹林」，指人體不只靠中和抗體抵抗病毒，接種後產生的記憶細胞有助抵禦病毒。

普遍認為復必泰疫苗保護性較強，劉宇隆認為，不論復必泰疫苗或是科興疫苗，要讓市民選擇接種哪款疫苗，需平衡社會需求，才可以提高接種率，他指，現時全港不足一成人已打第三針，因此將「完成接種」的定義，更改為接種三劑疫苗滿14日，只是良好意願，強調要考慮一系列後續影響，才可作出建議，現階段亦難以強迫市民接種第三劑疫苗，亦不宜更改完成接種定義。

他又說，目前不應考慮接種第四針疫苗，否則只會令更多先進國家不願意捐出疫苗，而缺乏資源的國家始終達不到七至八成接種率，無助結束全球疫情。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，應再降低接種疫苗的年齡限制，認爲Omicron變異株的傳染力強，兒童有需要建立免疫屏障，避免傳染給長者，他於同一個電台節目中表示，英國帝國學院研究顯示，接種三劑復必泰疫苗30日後，能有效降低Omicron變異株導致重病及死亡的風險，呼籲市民可作接種， 惟接種第三劑疫苗後半年，抗體水平有可能下跌，外國有高危群組要接種第四針，但現時本港Omicron個案不多，暫時不需要接種第四針。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，科興疫苗有效性約5成，於接種第二針疫苗後6個月，抗體水平會下跌，對建議科興接種第三針並不驚訝。（資料圖片）

病人政策連線主席林志釉則說，如果有長者及長期病患者對接種疫苗仍然有疑慮，建議在接種第三針前諮詢醫生意見，亦有長期病患者擔憂，私人機構會跟隨政府的「疫苗氣泡」安排，要求員工必須接種疫苗，才能進入大廈工作。