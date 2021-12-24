孕婦被警截查後早產 阻差辦公罪脫 官批作供警員掩飾事實

孕婦年初土瓜灣遭截查疑與警方發生衝突，婦人數天後大量出血誕下約30周的兒子，事後被控阻差辦公罪起訴。被告早前否認控罪受審，警方指被告當日拒絕出示身份及披露其懷有身孕，辯方則指不披露有身孕並不構成阻差，又指曾有警員稱被告為「肥婆」。暫委裁判官黃子豪今（24日）在九龍城法院裁定，被告罪名不成立。裁判官裁決時更指，三名警員作供時，其錯誤之處「這麼一致的地步，實在匪夷所思」，指他們除了掩飾事實外，沒有其他因由。



被告劉笑芬（43歲）被控於2021年1月20日在土瓜灣永耀街13號A外阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山，執行公務。

指三名警員證供錯誤之處如此一致 匪夷所思

黃官裁決時指，據涉案片段，被告曾取出錢包，然後右手狀似拿著東西。惟3名涉案警員均未有在首份書面供詞中提及被告當日曾取出銀包，卻又在第2份供詞中提及，形容他們的行為「無獨有偶」，且與片段明顯不一致。黃官指單一警員的說法與片段不一致不足為奇，惟3名警員證供錯誤之處到這麼一致的地步，實在匪夷所思，除了掩飾事實外，沒有其他因由。

黃官續指，警長黎錦耀指被告當日不斷反抗，與片段顯示不一致，故認為黎是誇大其詞，以將警方為被告上手扣的行為合理化。另片段中明顯見到黎的情緒激動，惟黎及當時在其身旁的警長劉芷芬均否認有此情況。

被告劉笑芬(右)今被裁定阻差辦公罪不成立。(劉安琪攝)

指被告的作供簡單直接 接納為誠實可靠的證人

至於自稱首先截停被告的警員廖逸山，被告初時出現時，廖正在調查另一人，只看了被告一眼，故不可能就這樣觀察到其神色慌張。被問及截停的方法，廖更稱是「聲控」，令人摸不著頭腦。黃官因而認為廖作供時誇大其詞，掩蓋被告不是由其截停的事實，說法欲蓋彌彰，反而被看出破綻。

基於以上原因，黃官拒絕接納3名警員的證供。反觀，被告作供時簡單直接，內容與片段一致，法庭接納其為誠實可靠的證人，終裁定其罪名不成立。

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被告自辯時指 警長黎錦耀罵她「死肥婆」

警署警長劉芷芬早前作供，指她當日見被告眼神閃縮，疑其為非法入境者，遂將她截停。惟被告拒絕出示身份證，期間情緒激動，在被捕後才願意取出身份證，並大力坐在地上。劉指此時留意到被告身型，遂問對方是否懷孕，惟被告拒絕回答。故及至救護員到場，她才知道被告懷有身孕。她另否認其下屬警長黎錦耀當日曾「罵」被告，但同意有「指」的動作，並強調「指住佢唔代表唔客氣」。

黎錦耀供稱，曾嘗試扶被告，但對方刻意放軟身體，又曾撥開他的手。黎亦承認被告在被捕前已取出銀包，但沒有取出身份證。黎否認辯方所指，曾斥被告是「假大肚」。

被告劉笑芬自辯稱，當日警員截停她並要求站在一旁，被告回應表示：「我係大肚婆，唔想企過去，就喺度查啦。」但遭警員拒絕。被告指糾纏期間，警長黎錦耀曾罵她「死肥婆」，引起被告不滿，亦以不禮貌說話回應。其後，被告交出身份證後，因身體不適而坐在地上，多名警員將其拉起後鎖上手扣。直到救護車到場，警方仍未為其解開手銬。

案件編號：KCCC 1761/2021