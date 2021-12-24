聖誕節｜灣仔水上腳踏船有得玩　家長：大船經過起浪致輕微不穩

位於灣仔海濱的「水上運動及康樂主題區(第二期)」今日平安夜(24日)開幕，設有維港首個水上腳踏船設施，今早10時起已有「玩家」急不及待搶先試玩。玩過腳踏船的小朋友上岸時大讚好玩，指比起迪士尼樂園迪欣湖的更容易控制；另有家長表示，當腳踏船踩至較近浮球限制的範圍時，有大船經過會較易掀起海浪，導致小船有微微不穩。本月餘下日子檔期早已全部滿額。



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指比迪士尼腳踏船更容易控制

今早10時起，不少市民到新開幕的第二期海濱遊玩打卡，亦有已預約的市民排隊入場玩第一節時段的水上腳踏船。進場前，參加者必需穿上救生衣，工作人員提醒上船後不得隨意轉換位置。現場見有不少一家大小，趁著今日平安夜，特意前來作第一項慶祝聖誕活動。

周先生一家早上來到享受，他說早前經朋友介紹下知道有這個新的設施，太太便立即上網預約。他認為今早天氣不錯，海面風平浪靜。由於曾在其他地方玩過類似的水上活動，所以今次比較懂得控制腳踏船；周太補充，早幾日前知道宣傳後，一見今日早場尚有空位，又有折扣，趁着放假便立即來玩。她又提到，當踏船到靠近「浮波」附近範圍時，有輛大船在海附近，她認為大船有刻意停一停，讓他們先行駛遠離開，否則水流會比較湍急，她指比迪欣湖的腳踏船較容易控制。周小朋友一旁說：「（之前）都有玩過兩三次，今次都係好玩。」

市民：冇欄杆遮住，可真係感受到個海邊

林先生與林太太則二人組合上船，林先生指新設施整體環境都不錯，惟略嫌今日風浪不大「浪大啲刺激啲先好玩㗎嘛！」

另一位林女士與丈夫一同來，她稱今早看到宣傳，知道新設施今日開幕，便從東區開始沿着海邊散步前來，她坐在海旁的椅子讓丈夫為她拍照，稱讚有這樣的區域供市民在海邊休息的概念不錯，「又冇欄杆遮住，可以真係感受到個海邊。」被問到會否想一嘗水上腳踏車，她則笑笑拒絕，「唔喇，有啲貴，同埋又唔係細路仔啦。」

腳踏船營辦商分別提供二人及四人船，收費200元和280元，每日有15節，每節時間45分鐘，目前平安夜至本月底餘下日子的時間預約均爆滿。營辦商指，首階段先行運作約半年，到時再按人流增加腳踏船數目。

全新的海濱空間佔地約5,200平方米，內有維多利亞港首條海岸堤階，讓遊人可拾級而下無障礙欣賞維港景色；還有長約280米的新海濱長廊，把港島北的海濱長廊延長四成至7.4公里，市民將可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。