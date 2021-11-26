灣仔海濱渡輪碼頭主題區今啟用　懷舊香港為主題　特色鐵閘供打卡

位於灣仔渡輪碼頭旁的「渡輪碼頭畔主題區」今日（26日）進一步開放，發展局表示，新開放的海濱主題區，佔地約4,600平方米，可為市民提供飽覽維多利亞港景色，兼富懷舊特色的海濱空間。



市民將可沿海濱遊走，來往灣仔海濱的渡輪碼頭畔主題區和水上活動及康樂主題區。新主題區亦是自去年10月以來，第12個港府開放的海濱場地。



有別於早前開放的西環和其他灣仔海濱主題區，今日新開放的主題區告別色彩斑斕卡通風格，轉以簡約清水混凝土和木系構築物為主調，利用線條、方正布局和沉實用色，創造出型格空間，貫徹「段段有特色」的海濱發展方向。

配合相框和霓虹燈裝飾概念，新開放海濱空間特意加入香港懷舊色彩。場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。

場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。(發展局圖片)

從灣仔港鐵站A5出口經行人天橋前往，步程只需約十分鐘。

有關海濱空間是寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。最新開放的部分更設有一個可讓寵物自由奔跑的寵物公園，讓寵物和主人可於這裏享受美好的時光。

發展局發言人表示，新開放空間位於灣仔渡輪碼頭以東，是為興建中環灣仔繞道填海所得的海濱用地。在「先駁通，再優化」理念下，渡輪碼頭主題區已於今年3月開放長約180米的海濱長廊，並於10月再開放多80米。今日最新開放的空間，佔地約4,600平方米，將原有主題區空間擴大近一倍。

新啟用渡輪碼頭畔主題區毗鄰灣仔渡輪碼頭，市民從灣仔渡輪碼頭或灣仔北臨時公共運輸交匯處可直達，亦可從灣仔港鐵站A5出口經行人天橋前往，步程只需約十分鐘。

毗鄰新啟用渡輪碼頭主題區的「HarbourChill海濱休閒站」亦於今日進一步開放。新增部份佔地約250平方米，以海濱共享空間的「願景帶動」形式管理，場地鋪有人造草皮並放置「HarbourChill」發光字型裝置，加上弧形的戶外階梯平台及特色桌椅，為市民提供更多休息及用餐空間。

發展局說，當局會繼續於灣仔海濱基建工程進行期間，逐步開放更多海濱空間。今年底至明年初，新落成的灣仔海濱休憩用地將超過4.5萬平方米，期待可於年底開放「水上活動及康樂主題區（第二期）和活力避風塘主題區，為維港首次帶來無欄杆的海岸堤階，進一步拉近遊人和維港的距離。