政府委消委會主席林定國、恒大校長何順文出掌廉署兩個諮詢委員會

政府今日（24日）宣布，行政長官委任及再度委任四個廉政公署諮詢委員會，即貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防‍‍止貪污諮詢委員會和社區關係市民諮詢委員會的成員。有關任期均由明年1月1‍‍日起生效，為期兩年。其中香港恒生大學校長何順文教授獲委任為社區關係市民諮詢委員會主席，消費者委員會主席林定國為審查貪污舉報諮詢委員會主席。



恒生大學校長何順文。（資料圖片）

行政長官再度委任黃冠文（以其擔任防止貪污諮詢委員會主席的身份）為貪污問題諮詢委員會的成員，並委任消委會主席林定國（以其擔任審查貪污舉報諮詢委員會主席的身份）、恒大校長何順文（以其擔任社區關係市民諮詢委員會主席的身份）、消委會成員林凱章，及李秀慧為新成員。

消委會主席林定國任審查貪污舉報諮詢委員會主席。（李澤彤攝）

葉問系詠春拳手劉碧堯怡經青年自薦計劃獲委任

審查貪污舉報諮詢委員會方面，林定國獲委任該會新主席。陳寶珊及夏雅朗獲再度委任為成員。生產力促進局成員陳婉珊，及建築師學會前會長李國興獲委任為新成員。

防止貪污諮詢委員會方面，黃冠文續任主席。陳英凝教授及蘇祐安獲再度委任為成員。英國特許採購及供應學會（香港分會）主席劉家慧獲委任為新成員。

社區關係市民諮詢委員會方面，何順文獲委任為新主席。王政芝獲再度委任為該會的成員。嶺南大學副校長莫家豪教授、酒牌局主席黃江天博士、見習律師劉碧堯及投資銀行業務盡職調查專員容靜怡獲委任為新成員，二人均透過青年委員自薦計劃獲委任。

曾有報道指，劉碧堯的祖父劉中興師從葉問弟子鄒子傳，她則由8歲開始跟祖父在家學習詠春，從基礎的小念頭開始練起，14歲那年，劉碧堯正式跟祖父學習全套詠春拳。