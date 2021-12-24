聖誕節｜兩網購平台最高錄四成增長　今年與本月最受歡迎產品是……

疫情爆發後踏入第二個聖誕節，市民已逐漸習慣於網上消費購物。臨近佳節，加上消費券派發的刺激，分類買賣平台Carousell、網購買賣平台ZALORA，於今年12月均錄得增幅，分別為搜尋量增40%，以及估計銷量增10至12%。

Carousell回顧2021年透露，遊戲品牌Nintendo Switch的搜尋次數，於今年高居首位，但PS4則跌出5大最受歡迎搜尋關鍵字。至於時裝品牌CHANEL，則分別打入全年及12月的最受歡迎搜尋關鍵字。

而ZALORA則指，臨近年尾長假期較多，市民外出次數增多，整體12月的網購氣氛相對放緩，但個別商品種類如童裝，家品，鞋履，增幅仍然強勁，約60％至150%。



Carousell︰12月最多人搵S.H.Figuarts

Carousell公布，由於12月尚未完結，因此未能提供完整數據。若以每週搜尋量計算，今年11月及12月的搜尋量，表現相對平穩，12月首兩周的搜尋量，較去年同期上升約40%。

12月截止聖誕節前，Carousell最受歡迎的5大搜尋關鍵字，依次序排名為︰1) S.H.Figuarts；2) Tomica；3) Tomytec；4) CHANEL；5) LEGO。

Switch排名升1位擠走PS4 成2021年Carousell搜尋量最高

回望今年，Carousell搜尋次數最多的3大產品類別是︰興趣及玩具、女裝、男裝，數據結果與去年相同，其搜尋量並於今年11月及12月保持平穩。

Carousell今年5大最受歡迎的搜尋關鍵字，依次序的排名為︰1) Nintendo Switch；2) LEGO；3) CHANEL；4) S.H.Figuarts；5) Bearbrick (BE@RBRICK)。

Carousell指，Nintendo Switch的搜尋次數今年高居首位，較去年排名上升1位。而CHANEL、S.H.Figuarts、Bearbrick，則在今年成功打入排名，取代去年的熱門關鍵字，包括︰Hot Toys及PS4。

CHANEL全年及12月的搜尋量均排Carousell頭5名

至於Carousell今年5大最多人搜尋的奢侈品牌，依次序的排名為︰1) CHANEL；2) Hermès；3) Louis Vuitton；4) Rolex；5) Dior。當中，CHANEL、 Hermès 和Louis Vuitton，已連續第2年成為Carousell的3大最受歡迎品牌。

此外，CHANEL亦是全年及12月的最受歡迎搜尋關鍵字。

ZALORA並透露，在12.12購物節後，將繼續推出折扣優惠。（官網截圖）

ZALORA︰今年12月的網購氣氛相對放緩

ZALORA亦公布指，雖然聖誕節尚未完結，但與去年相比，預計增長10至12%。當中服飾仍然佔總銷售額的60%，但化妝及護膚品的銷量，亦有較強勁的上升趨勢。而12月截止聖誕節前，今年與去年受歡迎的類型大致相同，仍然以女士飾品／服飾、男士服飾、美容產品等的比重最高。

ZALORA亦指，臨近年尾假期較多，市民外出次數增多，整體12月的網購氣氛相對放緩，但個別商品種類如童裝，家品，鞋履，增幅仍然強勁，約60％至150%。 ZALORA並透露，在12.12購物節後，將繼續推出折扣優惠，以保持競爭優勢和顧客回購度。