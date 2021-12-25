運輸署長羅淑佩：研立法巴士戴安全帶責在乘客　料會有大規模執法

上月18日，一架行走88K線的巴士在大圍大埔公路大圍段近青沙公路入口翻側，意外中一人當場死亡，最少11人受傷。事後運輸署署長羅淑佩已表示會研究巴士佩戴安全帶要求，她接受電台專訪時透露，正研究立法規定乘客必須佩戴巴士安全帶，料會在新一屆立法會審議，擬法律責任在乘客而非司機，不排除立法後有大規模執法行動。



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研強制巴士佩戴安全帶 法律責任在乘客

羅淑佩接受商台專訪時指，認為強制乘客佩戴安全帶，法律責任應在巴士乘客本身，而非巴士車長，雖具體仍要研究，但「肯定車長不會因為有一個乘客不配戴安全帶，車長就不可以開車」，車長亦難以「一眼關七」。她說，不排除在立法後有大規模執法行動。

羅說，現時有1700架巴士已在上層座位配備安全帶，預計2023年增至3000部。翻查資料，巴士全部座位安裝安全帶，是在2018年大埔公路巴士翻側意外後，政府成立的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」報告中提出的建議，其後巴士公司採購的新巴士，全部座位都設安全帶，亦會在使用中的巴士加裝安全帶，但當時未有立法要求乘客必須佩戴。

當時大圍巴士翻側意外後，羅淑佩除提到安全帶問題，更指有留意到車長編更問題。她在專訪中指，已與兩個巴士工會會面，建議巴士公司提早一至兩日通知車長需駕駛的路線。

限的士車頭電話最多兩部 短訊寫字受規管

今年8月，大埔廣福道亦發生一宗的士剷上安全島，造成2死8傷的意外。其後社會關注到的士司機在車頭擺放多部智能電話的問題，羅淑佩於訪問中指，政府有意立法規管，業界意見有共識，電話數目不應多於兩部，亦不應遮揀駕駛視線。她更考慮規管電話用途，指發短訊、寫字、使用鍵盤等相當危險，不可以鼓勵。