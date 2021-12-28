新冠疫苗｜接種中心有得揀　有人指定好手勢護士　打大腿入特別房

中山紀念公園體育館的疫苗接種中心至3月起投入服務以來，服務數十萬人次接種疫苗，市民進內打疫苗時，又有否留意到場內周遭都滿布工作人員的細心？為了疫苗中心運作暢順，場地布置上由地板以至稀釋疫苗都設計出專門用具。投入運作後，工作人員更要一眼關七，市民的要求亦千奇百怪，有工作人員笑說，有市會指定到其中一個接種站，稱朋友介紹該名打針護士「好手勢」。



鋪膠板免體育館地板留下壓痕

中山紀念公園體育館疫苗接種中心由港島西醫院聯網營運。林浩基為瑪麗醫院設施管理組一級運作助理，有份為中心作場地布置，中心內的指示牌、燈號等全都為他的作品。林師傅說，由於中心本為體育館，若辦公室座椅的滑輪直接在木地板上輾過，必會留下壓痕，故立即購入多塊膠板鋪在接種站內。中心營運至今日，清場在即，林浩基都說有撕下膠板時都會有少許擔心，要小心檢查，希望沒有破壞原來的地板。

林浩基為中心內的藥劑師設計出裝載疫苗的箱，方便稀釋疫苗時平穩翻轉疫苗瓶。（鍾妍攝）

一晚製出疫苗箱助藥劑師無痛稀釋復必泰

林浩基更設計出多項發明，包括全港僅中山紀念公園體育館接種中心獨有的疫苗稀釋工具。該中心打復必泰疫苗，事先需稀釋，林師傅說，當時藥劑師反映，稀釋疫苗時需要5隻手指夾着4個疫苗樽緩慢搖勻十次，每天不斷重複動作容易勞損，他用一晚時間就用膠板造出疫苗箱，可讓藥劑師一次過把疫苗放入箱內，合上蓋翻轉就可，讓工作變得更輕鬆。

15個接種站，只有兩個有上蓋遮掩。（鍾妍攝）

打大腿青少年要進有上蓋房免感尷尬

中心運作期間有各式各樣的市民到場打針，場地主管黃麗清說，若有青少年到場打針要求打大腿，她們有特意安排有上蓋的接種站，讓青少年脫下裙或褲時，也不會感尷尬。她說，中心只有兩個有上蓋的接種站，不過要求打大腿的人不多足以應付。

黃又說，有部分市民會主動要求到指定接種站打針，指他們會說「我個朋友上晝打5號（接種站），話5號個姑娘好好手勢」，她們亦會盡量安排。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



當有人不適會有漣漪效應

市民接種疫苗後如感不適，可以與休息站的病人助理說，並安排到醫療室。黃麗清說，過去試過有人打針後血壓突然飇升，不似因緊張引起，要立即送院。3B級病人助理廖美玲就留意到市民舉手表示不適會有連鎖反應，多有一人感到不適，就會接二連三有人舉手同稱不舒服，她亦會視乎情況，安慰部分市民，或只屬太緊張，只要多喝水就沒事。